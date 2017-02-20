Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Леганесом»
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» одержали победу над «Леганесом» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Лионель Месси (4-я минута, 90-я — пенальти). В составе «Леганеса» гол забил Унаи Лопес (71).
«Барселона» с 23 очками идет второй в чемпионате, «Леганес» (18) занимает 17-е место.
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Асьер Гаритано
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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