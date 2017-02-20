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20 февраля 2017, 1:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Леганесом»

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» одержали победу над «Леганесом» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Лионель Месси (4-я минута, 90-я — пенальти). В составе «Леганеса» гол забил Унаи Лопес (71).

«Барселона» с 23 очками идет второй в чемпионате, «Леганес» (18) занимает 17-е место.

19.02.2017 22:45 основной раунд: 23-й тур Camp Nou
Барселона 2:1 Леганес
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Энрике Луис Асьер Гаритано
Голы
4′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
90′ Лионель Месси 10
19 Унаи Лопес (Д. Мачис) 71′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Самюэль Юмтити 23
Жереми Матье 24
Иван Ракитич 4
46′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
да Силва Сантос Неймар 11
81′ Люка Динь 19
Жорди Альба 18
80′ Рафинья 12
Денис Суарес 6
80′ Андре Гомиш 21
Андрес Иньеста 8
13 Эррерин Буисан Яго
2 Роберто Роман Тригеро Тито
15 Диего Рико
5 Мартин Мантовани 55′
25 Набиль Эль-Жар
8 Аппелт Пирес Габриэл
9 Мигель Анхель Герреро
6 Альберто Мартин 90+5′
22 Димитриос Сиовас 87′ 87′
18 Пабло Инсуа Бланко
11 Александр Шимановски 70′
7 Дарвин Мачис
12 Эрик Моран 65′
19 Унаи Лопес
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
4 Угловые 4
8 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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