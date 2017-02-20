Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Леганесом»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Лионель Месси (4-я минута, 90-я — пенальти). В составе «Леганеса» гол забил Унаи Лопес (71).

«Барселона» с 23 очками идет второй в чемпионате, «Леганес» (18) занимает 17-е место.