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19 февраля 2017, 22:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сельта» нанесла «Осасуне» третье поражение в чемпионате Испании подряд

«Сельта» выиграла у «Осасуны» в матче 23-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 3:0.

«Осасуна» потерпела третье поражение в чемпионате Испании подряд. В середине первого тайма забил Пионе Систо, на 87-й минуте Хосабед удвоил преимущество хозяев, а на 89-й минуте Яго Аспас сделал счет разгромным.

«Сельта», набравшая 33 очка, занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в запасе один матч. «Осасуна» (10) осталась на последней строчке.

19.02.2017 20:30 основной раунд: 23-й тур Balaidos
Сельта 3:0 Осасуна
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Петар Васильевич
Голы
23′ Пионе Систо (Дж. Росси) 11
87′ Руис Хосабед Санчес (М. Диас) 16
89′ Яго Аспас (Р. Хосабед Санчес) 10
Составы
Вейга Рубен Бланко 13
Андреу Фонтас 3
80′ Хонатан Кастро Хонни 19
Серхио Гомес 20
Карлес Планас 21
Марсело Диас 5
Неманья Радоя 6
Даниэль Васс 18
61′ Пионе Систо 11
Руис Хосабед Санчес 16
85′ Тео Бонгонда 7
Эндрю Юльсагер 17
73′ Джузеппе Росси 25
Яго Аспас 10
25 Сальваторе Сиригу
5 Давид Гарсия
21 Карлос Клерк
22 Никола Вуядинович
6 Санхурху Мате Ойер
8 Горан Чаушич
10 Роберто Торрес
11 Алехандро Беренгер
20 Мигель Анхель Де лас Куэвас 69′
18 Фран Мерида Перес
7 Серхио Леон 79′
12 Эмманюэль Ривьер
9 Ориоль Риера 84′
19 Кенан Кодро
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 3
3 Угловые 5
14 Фолы 18
7 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Иньяки Виканди Гарридо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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