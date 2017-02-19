«Сельта» нанесла «Осасуне» третье поражение в чемпионате Испании подряд
«Сельта» выиграла у «Осасуны» в матче 23-го тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 3:0.
«Осасуна» потерпела третье поражение в чемпионате Испании подряд. В середине первого тайма забил Пионе Систо, на 87-й минуте Хосабед удвоил преимущество хозяев, а на 89-й минуте Яго Аспас сделал счет разгромным.
«Сельта», набравшая 33 очка, занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в запасе один матч. «Осасуна» (10) осталась на последней строчке.
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Петар Васильевич
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|18
|7
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Иньяки Виканди Гарридо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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