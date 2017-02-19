«Сельта» нанесла «Осасуне» третье поражение в чемпионате Испании подряд

Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 3:0.



«Осасуна» потерпела третье поражение в чемпионате Испании подряд. В середине первого тайма забил Пионе Систо, на 87-й минуте Хосабед удвоил преимущество хозяев, а на 89-й минуте Яго Аспас сделал счет разгромным.



«Сельта», набравшая 33 очка, занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в запасе один матч. «Осасуна» (10) осталась на последней строчке.