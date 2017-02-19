Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28829352/
19 февраля 2017, 22:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» разгромила «Торино» и вернулась на второе место в таблице Серии A

В матче 25-го тура итальянской Серии A «Рома» на своём поле не оставила шансов «Торино», победив со счётом 4:1.

На 10-й минуте Эдин Джеко открыл счёт, а на 17-й Мохамед Салах забил второй мяч римлян. На 65-й минуте точным ударом отметился Леандро Паредес. Ближе к концу матча в составе гостей один мяч отыграл Макси Лопес, но последнее слово осталось за хозяевами — в компенсированное ко второму тайму время отличился Раджа Найнгголан.

Благодаря этой победе «Рома» (56 очков) вернулась на второе место в таблице Серии A и опережает на два очка «Наполи». «Торино» (35 очков) занимает девятое место.

19.02.2017 20:00 основной раунд: 25-й тур Olimpico
Рома 4:1 Торино
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Синиша Михайлович
Голы
10′ Эдин Джеко (Р. Наингголан) 9
17′ Мохамед Салах 11
65′ Леандро Паредес 5
90+1′ Раджа Наингголан (Ф. Тотти) 4
11 Макси Лопес (Д. Дзаппакоста) 84′
Составы
Войчех Щенсны 1
Гильерме Жуан Жезус 3
Бруну Перес 13
Федерико Фасио 20
Эмерсон 33
Раджа Наингголан 4
Леандро Паредес 5
Мохамед Салах 11
74′ Константинос Манолас 44
Томас Фермален 15
82′ Кевин Стротман 6
Франческо Тотти 10
90′ Эдин Джеко 9
Диего Перотти 8
21 Джо Харт
7 Давиде Дзаппакоста
23 Антонио Баррека
24 Эмилиано Моретти
29 Лоренцо Де Сильвестри
8 Даниэле Базелли
25 Саша Лукич 55′
9 Андреа Белотти
15 Марко Бенасси 70′ 61′
31 Лукас Бойе
10 Адем Ляич 79′
11 Макси Лопес
14 Сильва Яго Фальке 58′
19 Хуан Итурбе
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 4
5 Угловые 6
14 Фолы 9
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Войцех Щенсны вернется в «Арсенал»

26-летний голкипер «Ромы» Войцех Щенсный, арендованный у лондонского «Арсенала», наверняка вернется на Туманный Альбион по завершении сезона.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России