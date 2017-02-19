«Рома» разгромила «Торино» и вернулась на второе место в таблице Серии A
В матче 25-го тура итальянской Серии A «Рома» на своём поле не оставила шансов «Торино», победив со счётом 4:1.
На 10-й минуте Эдин Джеко открыл счёт, а на 17-й Мохамед Салах забил второй мяч римлян. На 65-й минуте точным ударом отметился Леандро Паредес. Ближе к концу матча в составе гостей один мяч отыграл Макси Лопес, но последнее слово осталось за хозяевами — в компенсированное ко второму тайму время отличился Раджа Найнгголан.
Благодаря этой победе «Рома» (56 очков) вернулась на второе место в таблице Серии A и опережает на два очка «Наполи». «Торино» (35 очков) занимает девятое место.
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Синиша Михайлович
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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