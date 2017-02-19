«Рома» разгромила «Торино» и вернулась на второе место в таблице Серии A

На 10-й минуте Эдин Джеко открыл счёт, а на 17-й Мохамед Салах забил второй мяч римлян. На 65-й минуте точным ударом отметился Леандро Паредес. Ближе к концу матча в составе гостей один мяч отыграл Макси Лопес, но последнее слово осталось за хозяевами — в компенсированное ко второму тайму время отличился Раджа Найнгголан.



Благодаря этой победе «Рома» (56 очков) вернулась на второе место в таблице Серии A и опережает на два очка «Наполи». «Торино» (35 очков) занимает девятое место.