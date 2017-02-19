«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Кубка Англии
Сегодня состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка Англии.
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Действующий победитель турнира «Манчестер Юнайтед» на этой стадии встретится с нынешним лидером
Остальные пары по итогам жеребьёвки выглядят следующим образом:
«Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун» / «Манчестер Сити» (переигровка, 28 февраля);
«Тоттенхэм Хотспур» — «Миллуолл»;
«Саттон Юнайтед» / «Арсенал» (20 февраля) — «Линкольн Сити».
Переигровки 1/8 финала запланированы на 28 февраля. Матчи ¼ финала пройдут с 10 по 13 марта.
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