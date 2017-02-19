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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28829179/
19 февраля 2017, 22:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кёльн» и «Шальке» победителя выявить не сумели

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» и «Шальке» на стадионе Райн-Энерги (Кёльн) сыграли вничью со счётом 1:1.

Гостями удалось быстро открыт счёт — уже на 2-й минуте точным ударом отметился Алессандро Шёпф. Отыгрались хозяева за несколько минут до конца первого тайма — счёт сравнял Антони Модест.

В таблице немецкого первенства «Кёльн» (33 очка) располагается на седьмой строчке, а «Шальке» (26 очков) занимает 10-е место.

19.02.2017 19:30 основной раунд: 21-й тур Rhein-Energie-Stadion
Кельн 1:1 Шальке-04
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Петер Штегер Маркус Вайнцирль
Голы
43′ Антони Модест (Юя Осако) 27
21 Алессандро Шепф (Д. Калиджури) 2′
Составы
Томас Кесслер 18
21′ Невен Суботич 2
Доминик Хайнц 3
72′ Фредерик Серенсен 4
Йонас Хектор 14
Павел Ольковски 16
Марко Хегер 6
Константин Рауш 34
Юя Осако 13
Антони Модест 27
75′ Милош Йоич 8
Симон Цоллер 11
1 Ральф Ферманн
4 Бенедикт Хеведес
6 Сеад Колашинац
24 Хольгер Бадштубер
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду 59′
8 Леон Горецка
17 Бенжамен Стамбули 51′
21 Алессандро Шепф 81′
10 Набиль Бенталеб 90′
20 Тило Керер
18 Даниэль Калиджури 67′
7 Макс Майер
19 Гвидо Бургшталлер 78′
13 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 4
5 Угловые 0
12 Фолы 14
8 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
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