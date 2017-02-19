«Кёльн» и «Шальке» победителя выявить не сумели
В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» и «Шальке» на стадионе
Райн-Энерги (Кёльн) сыграли вничью со счётом 1:1.
Гостями удалось быстро открыт счёт — уже на 2-й минуте точным ударом отметился Алессандро Шёпф. Отыгрались хозяева за несколько минут до конца первого тайма — счёт сравнял Антони Модест.
В таблице немецкого первенства «Кёльн» (33 очка) располагается на седьмой строчке, а «Шальке» (26 очков) занимает 10-е место.
|19.02.2017 19:30
|основной раунд: 21-й тур
|Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
|Петер Штегер
|Маркус Вайнцирль
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|14
|8
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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