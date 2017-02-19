«Кёльн» и «Шальке» победителя выявить не сумели

Гостями удалось быстро открыт счёт — уже на 2-й минуте точным ударом отметился Алессандро Шёпф. Отыгрались хозяева за несколько минут до конца первого тайма — счёт сравнял Антони Модест.



В таблице немецкого первенства «Кёльн» (33 очка) располагается на седьмой строчке, а «Шальке» (26 очков) занимает 10-е место.