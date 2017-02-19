«МЮ» одержал волевую победу над «Блэкберном» в 1/8 финала Кубка Англии

На 17-й минуте хозяев поля вышли вперёд благодаря точному удару Дэнни Грэма. Отыгрались подопечные Жозе Моуринью 10 минут спустя — счёт сравнял Маркус Рашфорд. Победный мяч забил на 75-й минуте Златан Ибрагимович. В дальнейшем мяч побывал в воротах «МЮ» ещё раз, но не гол не был засчитан из-за очевидного офсайда.



Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу и сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Англии.