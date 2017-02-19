«МЮ» одержал волевую победу над «Блэкберном» в 1/8 финала Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл со счётом 2:1 аутсайдера Чемпионшипа «Блэкберн Роверс».
На 17-й минуте хозяев поля вышли вперёд благодаря точному удару Дэнни Грэма. Отыгрались подопечные Жозе Моуринью 10 минут спустя — счёт сравнял Маркус Рашфорд. Победный мяч забил на 75-й минуте Златан Ибрагимович. В дальнейшем мяч побывал в воротах «МЮ» ещё раз, но не гол не был засчитан
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу и сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Англии.
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