Голы Нани и Дзадзы принесли «Валенсию» победу над «Атлетиком»
В матче 23-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своём поле одержала победу со счётом 2:0 над «Атлетиком».
На 13-й минуте Нани вывел «летучих мышей» вперёд, а окончательный результат установил в конце первого тайма Симоне Дзадза.
В таблице испанского первенства «Валенсия» (23 очка) располагается на 15-й строчке, а «Атлетик» (35 очков) занимает восьмое место.
Главные тренеры
|Сальвадор Гонсалес Марко
|Эрнесто Вальверде
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|11
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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