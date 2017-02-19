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19 февраля 2017, 21:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голы Нани и Дзадзы принесли «Валенсию» победу над «Атлетиком»

В матче 23-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своём поле одержала победу со счётом 2:0 над «Атлетиком».

На 13-й минуте Нани вывел «летучих мышей» вперёд, а окончательный результат установил в конце первого тайма Симоне Дзадза.

В таблице испанского первенства «Валенсия» (23 очка) располагается на 15-й строчке, а «Атлетик» (35 очков) занимает восьмое место.

19.02.2017 18:15 основной раунд: 23-й тур Mestalla
Валенсия 2:0 Атлетик
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Сальвадор Гонсалес Марко Эрнесто Вальверде
Голы
13′ Нани (Ф. Орельяна) 17
45+1′ Симоне Дзадза (М. Эль-Хаддади) 12
Составы
Диегу Алвес 1
Эльяким Мангала 5
Гильерме Сикейра 6
Эсекиэль Гарай 24
Даниэль Парехо 10
Мунир Эль-Хаддади 9
Симоне Дзадза 12
Нани 17
79′ Мартин Монтойя 21
Жоау Канселу 2
71′ Энцо Перес 8
Карлос Солер 28
84′ Фабиан Орельяна 15
Закария Баккали 11
1 Горка Ираисос
2 Энеко Боведа
18 Оскар Де Маркос
25 Энрик Саборит
5 Хавьер Эрасо
6 Микель Сан-Хосе
22 Эскудеро Рауль Гарсия 29′
10 Гоньи Икер Муниаин
4 Эмерик Ляпорт 30′
16 Хавьер Эчейта
15 Иньиго Лекуэ 53′
11 Иньяки Уильямс
8 Андер Итурраспе 53′
20 Ариц Адурис
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 5
3 Угловые 1
17 Фолы 11
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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