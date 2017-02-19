Голы Нани и Дзадзы принесли «Валенсию» победу над «Атлетиком»

На 13-й минуте Нани вывел «летучих мышей» вперёд, а окончательный результат установил в конце первого тайма Симоне Дзадза.



В таблице испанского первенства «Валенсия» (23 очка) располагается на 15-й строчке, а «Атлетик» (35 очков) занимает восьмое место.