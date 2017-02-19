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19 февраля 2017, 21:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» на выезде обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию»

В матче 21-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала на своём поле «РБ Лейпциг».

Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Эмиль Форсберг и Тимо Вернер. За «Боруссию» отличился Янник Вестергор, а на 45-й минуте Торган Азар не смог реализовать пенальти.

«РБ Лейпциг» (45 очков) сохраняет за собой второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая пять баллов лидирующей «Баварии». «Боруссия» М (26) находится на 10-й строчке.
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