«РБ Лейпциг» на выезде обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Эмиль Форсберг и Тимо Вернер. За «Боруссию» отличился Янник Вестергор, а на 45-й минуте Торган Азар не смог реализовать пенальти.



«РБ Лейпциг» (45 очков) сохраняет за собой второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая пять баллов лидирующей «Баварии». «Боруссия» М (26) находится на 10-й строчке.