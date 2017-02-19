«Пескара» в первом матче Земана одержала свою крупнейшую победу в Серии A

Эта победа стала крупнейшей в истории «Пескары» в Серии A. Ранее команде удавалось выиграть трижды с разницей в четыре мяча.



«Пескара», занимающая последнее место в таблице итальянского чемпионата, прервала серию из шести поражений, одержав лишь вторую победу. До сегодняшнего дня единственные три очка в этом сезоне командой были добыты во втором туре в результате присуждённой технической победы в матче с «Сассуоло».



Земан уже работал в «Пескаре» с 2011 по 2012 год. Позже он тренировал «Рому», «Кальяри» и «Лугано».