Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28828583/
19 февраля 2017, 21:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Пескара» в первом матче Земана одержала свою крупнейшую победу в Серии A

«Пескара», которую на этой неделе возглавил Зденек Земан, в матче 25-го тура итальянской Серии A разгромила со счётом 5:0 «Дженоа».

Эта победа стала крупнейшей в истории «Пескары» в Серии A. Ранее команде удавалось выиграть трижды с разницей в четыре мяча.

«Пескара», занимающая последнее место в таблице итальянского чемпионата, прервала серию из шести поражений, одержав лишь вторую победу. До сегодняшнего дня единственные три очка в этом сезоне командой были добыты во втором туре в результате присуждённой технической победы в матче с «Сассуоло».

Земан уже работал в «Пескаре» с 2011 по 2012 год. Позже он тренировал «Рому», «Кальяри» и «Лугано».

Пескара
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России