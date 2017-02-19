Хет-трик Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Фулхэм» в 1/8 финала Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».
Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей все три гола на свой счёт записал английский форвард Гарри Кейн. Таким образом, «Фулхэм» своё выступление на турнире завершил, а «Тоттенхэм» пробился в четвертьфинал.
В ¼ финала Кубка Англии ранее также вышли «Линкольн Сити», «Мидлсбро», «Миллуолл» и «Челси».
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