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19 февраля 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хет-трик Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Фулхэм» в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей все три гола на свой счёт записал английский форвард Гарри Кейн. Таким образом, «Фулхэм» своё выступление на турнире завершил, а «Тоттенхэм» пробился в четвертьфинал.

В ¼ финала Кубка Англии ранее также вышли «Линкольн Сити», «Мидлсбро», «Миллуолл» и «Челси».

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