«Наполи» победил «Кьево», «Пескара» разгромила «Дженоа» в первом матче Земана

У неаполитанцев отличились Лоренцо Инсинье, Марек Гамшик и Пётр Зелиньски. У хозяев единственный мяч забил Риккардо Меджорини. «Наполи» благодаря победе поднялся на второе место в таблице и на одно очко опережает «Рому», которой ещё предстоит сыграть в этом туре.



Что касается остальных результатов тура, то «Пескара» в первом матче после возвращения на пост главного тренера Зденека Земана разгромила со счётом 5:0 «Дженоа», «Сассуоло» в гостях выиграл со счётом 2:1 у «Удинезе», а «Сампдория» и «Кальяри» победили выявить не сумели — 1:1.