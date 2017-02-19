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19 февраля 2017, 19:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бордо» дома разгромил «Генгам»

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Генгам» и добился разгромной победы со счётом 3:0.

На 13-й минуте Франсуа Камано счёт открыл, в конце первого тайма отличился Николя Паллуа, а окончательный результат на 71-й минуте установил Гаэтан Лаборде. Гости на 59-й минуте остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Жонатан Мартинс Перейра.

В таблице французского первенства «Бордо» (39 очков) занимает седьмое место, а «Генгам» (34 очка) располагается на восьмой строчке.

19.02.2017 17:00 основной раунд: 26-й тур Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Бордо 3:0 Генгам
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Жослен Гурвеннек Антуан Комбуаре
Голы
13′ Франсуа Камано 11
43′ Николя Паллуа 5
71′ Гаэтан Лаборд 24
Составы
Седрик Каррассо 16
Милан I Гаич 2
Диего Контенто 3
26′ Вукашин Йованович 4
Николя Паллуа 5
Юнусс Санкаре 13
Жереми Тулалан 14
Франсуа Камано 11
23′ 68′ Валентин Вада 23
Ярослав Плашил 18
84′ Филипе Силва де Оливейра Малком 25
Адам Унас 17
75′ Гаэтан Лаборд 24
Жереми Менез 7
1 Карл-Юхан Юнссон
22 Жонатан Мартинс Перейра 25′ 59′
27 Матье Бодмер 51′
29 Кристоф Кербрат
5 Мустафа Эльхаджи Диалло
8 Люка До
19 Яннис Салибюр
12 Нилл Де Пов
7 Дориан Левек 76′ 19′
6 Бессама Санко
10 Николя Бенезе 46′
24 Маркюс Коко
17 Этьен Дидо 46′
26 Тибо Жиресс
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 4
5 Угловые 6
14 Фолы 16
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Йохан Амель (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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