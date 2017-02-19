«Бордо» дома разгромил «Генгам»
В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Генгам» и добился разгромной победы со счётом 3:0.
На 13-й минуте Франсуа Камано счёт открыл, в конце первого тайма отличился Николя Паллуа, а окончательный результат на 71-й минуте установил Гаэтан Лаборде. Гости на 59-й минуте остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Жонатан Мартинс Перейра.
В таблице французского первенства «Бордо» (39 очков) занимает седьмое место, а «Генгам» (34 очка) располагается на восьмой строчке.
|19.02.2017 17:00
|основной раунд: 26-й тур
|Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Антуан Комбуаре
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Йохан Амель (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter