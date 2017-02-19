«Бордо» дома разгромил «Генгам»

На 13-й минуте Франсуа Камано счёт открыл, в конце первого тайма отличился Николя Паллуа, а окончательный результат на 71-й минуте установил Гаэтан Лаборде. Гости на 59-й минуте остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Жонатан Мартинс Перейра.



В таблице французского первенства «Бордо» (39 очков) занимает седьмое место, а «Генгам» (34 очка) располагается на восьмой строчке.