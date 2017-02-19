«Фенербахче» после поражения от «Краснодара» сыграл вничью в чемпионате Турции

В таблице турецкого первенства подопечные Дика Адвоката располагаются на четвёртой строчке, отставая от лидирующего «Бешикташа» на семь очков.



На этой неделе «Фенербахче» уступил «Краснодару» в гостях со счётом 0:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдёт в Стамбуле 22 февраля.