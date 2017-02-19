«Фенербахче» после поражения от «Краснодара» сыграл вничью в чемпионате Турции
«Фенербахче», являющийся соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы, в матче 21-го тура турецкой Суперлиги на своём поле сыграл вничью 0:0 с командой «Касымпаша».
В таблице турецкого первенства подопечные Дика Адвоката располагаются на четвёртой строчке, отставая от лидирующего «Бешикташа» на семь очков.
На этой неделе «Фенербахче» уступил «Краснодару» в гостях со счётом 0:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдёт в Стамбуле 22 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter