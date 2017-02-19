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19 февраля 2017, 17:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фенербахче» после поражения от «Краснодара» сыграл вничью в чемпионате Турции

«Фенербахче», являющийся соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы, в матче 21-го тура турецкой Суперлиги на своём поле сыграл вничью 0:0 с командой «Касымпаша».

В таблице турецкого первенства подопечные Дика Адвоката располагаются на четвёртой строчке, отставая от лидирующего «Бешикташа» на семь очков.

На этой неделе «Фенербахче» уступил «Краснодару» в гостях со счётом 0:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдёт в Стамбуле 22 февраля.

Фенербахче
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