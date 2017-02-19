Дебютный мяч Габигола в Серии А принёс «Интеру» победу над «Болоньей»
«Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
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Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и закончилась со счётом 0:1.
Единственный гол на 81-й минуте встречи забил нападающий миланской команды Габриэл Барбоза, известный под прозвищем Габигол. Этот мяч стал дебютным для бразильского футболиста в Серии А.
«Интер» набрал 48 очков и идёт на пятом месте в турнирной таблице Серии А, «Болонья» с 27 баллами в активе занимает 13-ю строчку.
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