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19 февраля 2017, 17:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дебютный мяч Габигола в Серии А принёс «Интеру» победу над «Болоньей»

«Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

<span class=error>Интер</span> одержал победу над Болоньей в матче 25-го тура чемпионата Италии. Увеличить
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Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и закончилась со счётом 0:1.

Единственный гол на 81-й минуте встречи забил нападающий миланской команды Габриэл Барбоза, известный под прозвищем Габигол. Этот мяч стал дебютным для бразильского футболиста в Серии А.

«Интер» набрал 48 очков и идёт на пятом месте в турнирной таблице Серии А, «Болонья» с 27 баллами в активе занимает 13-ю строчку.

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