«Вильярреал» в компенсированное время вырвал победу в матче с «Реалом Сосьедад»

«Жёлтая субмарина» одержала победу с минимальным счётом, единственный мяч на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте забил Самуэль Кастильехо, который на 79-й минуте заменил Дениса Черышева, игравшего с первых минут. Россиянин в первом тайме получил жёлтую карточку.



В таблице испанского первенства «Реал Сосьедад» (41 очка) располагается на пятой строчке, а «Вильярреал» (39) — на шестой.