«Вильярреал» в компенсированное время вырвал победу в матче с «Реалом Сосьедад»
В матче 23-го тура испанской Примеры на стадионе «Аноэта» в
Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» принимал «Вильярреал».
«Жёлтая субмарина» одержала победу с минимальным счётом, единственный мяч на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте забил Самуэль Кастильехо, который на 79-й минуте заменил Дениса Черышева, игравшего с первых минут. Россиянин в первом тайме получил жёлтую карточку.
В таблице испанского первенства «Реал Сосьедад» (41 очка) располагается на пятой строчке, а «Вильярреал» (39) — на шестой.
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