Бьелса возглавит «Лилль» со следующего сезона

«Марсело Бьелса — один из самых уважаемых и влиятельных тренеров в мире. Мы очень рады, что нам удалось пригласить его в «Лилль», что является доказательством амбиций нашего клуба.

Нам удалось найти ответы на все его вопросы, после чего он сделал выбор в пользу «Лилля». Хотя мы полностью сосредоточены на ближайших матчах и решении важных задач в концовке сезона под руководством Франка Пасси, мы сообщаем об отличной новости о будущем клуба, — прокомментировал подписание контракта с Бьелсой генеральный директор «Лилля» Марк Ингла.

Ранее в Европе аргентинец тренировал «Эспаньол» (1998), «Атлетик» (2011−2013), «Марсель» (2014−2015) и «Лацио» (2016).

Добавим, что на данный момент «Лилль» занимает 14-е место в лиге 1, опережая стоящий на вылет «Кан» на четыре очка.