«Иртыш» проводит интенсивные тренировки
Наставник «Иртыша» Димитар Димитров на сборах не дает своим подопечным послаблений даже в игровые дни.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Перед контрольным матчем с луцкой «Волынью» команда провела интенсивную тренировку, которая продолжалась чуть больше часа.
Главный тренер отрабатывал с футболистами тактические перестроения, командный взаимодействия и игру при стандартных положениях.
Напомним, матч «Иртыш» — «Волынь» состоится сегодня в 20:00 по времени Астаны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter