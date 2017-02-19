«Иртыш» проводит интенсивные тренировки

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Перед контрольным матчем с луцкой «Волынью» команда провела интенсивную тренировку, которая продолжалась чуть больше часа.



Главный тренер отрабатывал с футболистами тактические перестроения, командный взаимодействия и игру при стандартных положениях.



Напомним, матч «Иртыш» — «Волынь» состоится сегодня в 20:00 по времени Астаны.