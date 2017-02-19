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19 февраля 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» проводит интенсивные тренировки

Наставник «Иртыша» Димитар Димитров на сборах не дает своим подопечным послаблений даже в игровые дни.

Наставник Иртыша <span class=error>Димитар</span> <span class=error>Димитров</span> на сборах не дает своим подопечным послаблений даже в игровые дни. Увеличить
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Перед контрольным матчем с луцкой «Волынью» команда провела интенсивную тренировку, которая продолжалась чуть больше часа.

Главный тренер отрабатывал с футболистами тактические перестроения, командный взаимодействия и игру при стандартных положениях.

Напомним, матч «Иртыш» — «Волынь» состоится сегодня в 20:00 по времени Астаны.

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