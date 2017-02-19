Симау Саброза: Аленичева было невозможно остановить

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«Измайлов казался грустным»

Саброза после завершения карьеры пошел работать на ТВ. Его программа «Друзья Симау» — интервью с известными футболистами — начинает набирать популярность. Саброза уже сделал интервью с Диего Костой и Серхио Агуэро. В планах беседы с Иньестой, Месси и Роналду.

— Уговорите кого-нибудь из российских игроков дать вам интервью?

— На Кубок Легенд я приехал поиграть в футбол, развлечься. Хотя и до российских игроков очередь дойдет. Единственная проблема — языковой барьер. Как нам общаться? И все равно сделать интервью было бы интересно. У меня много русских друзей.

— И с кем же хотели бы записать интервью в первую очередь?

— С Аленичевым. Он потрясающий человек, в Португалии был заметен. Тем более программа выходит для местных зрителей, им Аленичев точно будет очень интересен.

— Вот кто самый популяный русский в Португалии.

— Да, но я еще назову Кулькова и Юрана. Дмитрия помнят лучше, так как он не так давно выигрывал с «Порту» трофеи. На поле его почти невозможно было остановить, великолепный футболист. Я бы мог назвать и других российских футболистов. Но так как сам играл против Аленичева, набрался впечатлений.

— Вы и против Марата Измайлова играли.

— Холодный, — говорит Саброза. — Измайлов и по манере игры, и по поведению вне поля всегда казался таким отчужденным. Думаю, на его закрытость повлияли и частные травмы. Поэтому он так холодно себя со всеми вел, казался грустным. Но когда играл, было видно, какой он большой талант. В «Спортинге» Марат здорово играл, жаль, в «Порту» уже не вышел на свой уровень.

«Сын просил футболку 10-го номера сборной России»

— Первая ассоциация, когда слышите фразу «российский футбол»?

— Сильный и непростой чемпионат, в котором выступают качественные игроки. Не зря столько португальцев уехали к вам играть, начиная с Манише и Коштиньи. Данни вообще звезда в России, правильно? Плюс наши тренеры в Россию едут с удовольствием.

— Если говорить о нынешнем поколении российских игроков, сможете вспомнить хоть одно имя?

— Мой сын просил привезти ему футболку 10-го номера ЦСКА. Нет, погодите, сборной России. Но имени не помню. Вообще я знаю в лицо российских игроков, но по фамилиям их так сложно запоминать, — смеется Саброза.

— Аршавина-то помните?

— Ну он звезда! Самый известный российский футболист. Только Аршавин уже не играет за сборную. Зато помню близнецов из ЦСКА, играл когда-то против них. Они же сделали очень хорошую карьеру.

— Вы сказали, что португальцы с удовольствием едут в Россию. А вас не звали?

— Нет, ни одного предложения не получал.

«У Каряки не было шансов меня подвинуть»

— В «Бенфике» вы играли с Мануэлом Фернандешем.

— И в «Бешикташе» тоже. Видел, как он растет. Когда Ману начинал в «Бенфике», я был капитаном, дружим до сих пор. У Фернандеша большой талант, он силен физически, забивает голы.

— Как думаете, почему у него не получилось заиграть в топ-клубах?

— Все задатки у Ману были. В «Валенсии» закрепиться не сумел, зато постоянно играл в «Бешикташе». Хотя уровень Фернандеша позволяет ему играть в любом топ-клубе. Почему не получилось? Не знаю, возможно, из-за травм. Или повлияли решения тренеров. Так часто случается. Сейчас тренеры должны быть хорошими психологами, должны понимать игроков. На мой взгляд, Фернандеш — один из лучших футболистов в Европе на своей позиции, и он имел все шансы выступать за лучших.

— В «Бенфике» вы также пересеклись с Андреем Карякой.

— Он был моим прямым конкурентом. Но на левом фланге все равно играл я, у Андрея просто не было шансов меня подвинуть, — смеется Саброза. — Так что Каряке приходилось выходить либо справа, либо под нападающими. Помню, что ему было непросто — не знал языка, тяжело адаптировался. Мы все пытались ему помочь. Каряка сыграл много матчей за «Бенфику» и выделялся своей техникой. Кстати, он все еще играет?

— Нет, работает старшим тренером в клубе премьер-лиги.

— Всегда здорово видеть, что бывшие футболисты становятся тренерами и остаются в футболе. Есть опыт, есть знания, они могут помочь молодым, направить на правильный путь. И насколько я знаю Каряку, он всегда был корректным, спокойным человеком, думал только о футболе.

— Скандал с его интервью помните? Как в команде отреагировали, прочитав те слова?

— Такие ситуации решаются между игроками. Каряка попросил прощения, уверял, что не говорил всего того, что написано. Очень часто все проблемы начинаются из-за неточного перевода. Иногда одно неправильно употребленное слово уже дает повод для споров. Но после того интервью ничего не поменялось. Каряку по-прежнему хорошо принимали. Не было отчуждения, никто не перестал с ним общаться, шутить. Каряка оставался одним из нас. Такие ситуации случаются, но о них быстро забывают.

— Но с Куманом он тоже не очень ладил.

— Так бывает, когда футболист не играет. Совершенно нормально, что он выражал недовольство. Да, что-то сказал про тренера. Но и об этом забыли. Хотя, конечно, Каряка должен был все это высказать тренеру, а не в прессе.

«У Лысцова есть потенциал заиграть в «Бенфике»

— Следите ли вы за матчами «Бенфики» и ее второй команды?

— Да, приезжал на стадион, видел довольно много игр обеих команд.

— Значит, видели и Виталия Лысцова. Как вам российский защитник?

— У него есть потенциал. Думаю, аренда Лысцова в клуб примейры — хорошее решение. Все-таки в команде Б очень молодые игроки, а в примейре есть возможность расти.

— Как думаете, повторит ли Виталий путь Линделофа?

— Может! Но в первую команду очень сложно попасть. Конечно, если он будет постоянно играть в примейре, вернуться в «Бенфику» станет проще. Думаю, Лысцова ждет хорошее будущее.

— «Бенфика» приобретает много сербских игроков. А вот на Россию не сморит. Молодежь дорогая, или не дотягивает по уровню?

— В клубе всегда ищут лучших, национальность не так важна. Кто знает, может совсем скоро «Бенфика» перейдет с сербов на русских.

«Ставлю на победу Португалии в Кубке конфедераций»

— В России работало несколкьо португальских тренеров. Могут ли к нам приехать лучшие: Жорже Жезуш или Руй Витория?

— На них спрос по всей Европе. Но предсказать что-то сложно. Мне кажется, сейчас оба никуда не уйдут из своих клубов. Жезуш скорее предпочтет Европу, если покинет «Спортинг». А пригласить Руя Виторию из «Бенфики» практически нереально. Его там все устраивает.

— Как сейчас португальскине игроки относятся к чемпионату России — как к возможности заработать? Что-то вроде Китая?

— Нет, чемпионат России не сравнивают с китайским, у вас уровень намного выше. Португальцы считают российские клубы неплохим вариантом для продолжения карьеры. Если у них появятся предложения, отвергать их не станут. И, вероятно, быстро согласятся на переход, если им расскажут о проекте клуба, о планах и целях. Тут важен момент: цель клуба — только чемпионат или еще и еврокубки. ЦСКА — это пример команды, которая постоянно участвует в еврокубках. Как и «Зенит». В Португалии эти клубы на слуху.

— Значит, самые популярные сейчас?

— Да. Раньше все знали «Динамо», да и «Локомотив» со «Спартаком» помнят.

— Летом в России пройдет Кубок конфедераций. Поставите на победу Португалии?

— Поставлю! Уверен в еще одной победе. Мы, португальцы, любим крайности: нам либо все нравится, либо нет. Так и со сборной. Думаю, что с этим духом победителей Португалия завоюет новый трофей.

— Кто из молодых португальцев будет блистать на турнире?

— Жоау Мариу! Он мне очень нравится, и он еще довольно молод. А самый перспективный наш футболист — это Ренату Саншеш. Но на данный момент, он не очень много играет в «Баварии», поэтому потерял место в сборной. Оба футболиста невероятно талантливы, у них великолепное будущее. Обратите на них внимание на Кубке конфедераций.