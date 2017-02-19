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19 февраля 2017, 15:26 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Хорватский защитник пополнил «Атырау»

«Атырау» подписал контракт с хорватским защитником Юрой Общивацем.

<span class=error>Атырау</span> подписал контракт с хорватским защитником Юрой <span class=error>Общивацем</span>. Увеличить
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Юре Общивац — воспитанник футбольного клуба НК Неретва, играет на позиций центрального защитника и опорного полузащитника.26-летний оборонец играл за такие клубы как «Хайдук» Сплит, «Истра 1961» и «Сплит».

Досье: Юре Общивац

Дата рождения: 28 мая 1990 года
Место рождения: г. Меткович (Хорватия)
Гражданство: Хорватия
Рост: 186 см.
Вес: 71 кг.
Амплуа: центральный защитник, опорный полузащитник
Игровая карьера: НК «Неретва», «Хайдук» Сплит, «Истра 1961» «Сплит».

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