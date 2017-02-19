Хорватский защитник пополнил «Атырау»
«Атырау» подписал контракт с хорватским защитником Юрой Общивацем.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Юре Общивац — воспитанник футбольного клуба НК Неретва, играет на позиций центрального защитника и опорного полузащитника.26-летний оборонец играл за такие клубы как «Хайдук» Сплит, «Истра 1961» и «Сплит».
Досье: Юре Общивац
Дата рождения: 28 мая 1990 года
Место рождения: г. Меткович (Хорватия)
Гражданство: Хорватия
Рост: 186 см.
Вес: 71 кг.
Амплуа: центральный защитник, опорный полузащитник
Игровая карьера: НК «Неретва», «Хайдук» Сплит, «Истра 1961» «Сплит».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter