Хорватский защитник пополнил «Атырау»

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Юре Общивац — воспитанник футбольного клуба НК Неретва, играет на позиций центрального защитника и опорного полузащитника.26-летний оборонец играл за такие клубы как «Хайдук» Сплит, «Истра 1961» и «Сплит».



Досье: Юре Общивац



Дата рождения: 28 мая 1990 года

Место рождения: г. Меткович (Хорватия)

Гражданство: Хорватия

Рост: 186 см.

Вес: 71 кг.

Амплуа: центральный защитник, опорный полузащитник

Игровая карьера: НК «Неретва», «Хайдук» Сплит, «Истра 1961» «Сплит».