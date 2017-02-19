Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28826404/
19 февраля 2017, 15:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Интер» и «Милан» заинтересованы в Венгере

Миланские клубы заинтересованы в главном тренере «Арсенала» Арсене Венгере.

Миланские клубы заинтересованы в главном тренере Арсенала <span class=error>Арсене</span> <span class=error>Венгере</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как утверждает Daily Star, если лондонский клуб решит расстаться с французским специалистом, то «Милан» и «Интер» готовы провести переговоры с 67-летним тренером. Венгер с 1996 года тренирует «канониров».

Напомним, на этой неделе француз заявил, что не насытился пока еще футболом, поэтому будет тренировать в следующем сезоне. При этом он отметил, что это может быть и не в «Арсенале».

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Обамеянг, Толиссо, Луиз Густаву и Бальде Кейта — в шорт-листе «Милана»

Предстоящим летом «Милан» постарается приобрести нападающих Пьер-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Д) и Бальде Кейта («Лацио»), а также полузащитников Луиза Густаву («Вольфсбург») и Корантена Толиссо («Лион»), утверждает Corriere Dello Sport.
Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Почему отменен бой Емельяненко

ЧМ чудом избежал скандала с гимном России

В Испании установлен рекорд, который нельзя побить. Только повторить