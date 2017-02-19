«Интер» и «Милан» заинтересованы в Венгере

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как утверждает Daily Star, если лондонский клуб решит расстаться с французским специалистом, то «Милан» и «Интер» готовы провести переговоры с 67-летним тренером. Венгер с 1996 года тренирует «канониров».

Напомним, на этой неделе француз заявил, что не насытился пока еще футболом, поэтому будет тренировать в следующем сезоне. При этом он отметил, что это может быть и не в «Арсенале».