«Интер» и «Милан» заинтересованы в Венгере
Миланские клубы заинтересованы в главном тренере «Арсенала» Арсене Венгере.
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Как утверждает Daily Star, если лондонский клуб решит расстаться с французским специалистом, то «Милан» и «Интер» готовы провести переговоры с 67-летним тренером. Венгер с 1996 года тренирует «канониров».
Напомним, на этой неделе француз заявил, что не насытился пока еще футболом, поэтому будет тренировать в следующем сезоне. При этом он отметил, что это может быть и не в «Арсенале».
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