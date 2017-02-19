В США арбитр удалил Вилью в товарищеском матче, посмотрев видеоповтор
Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья был удалён с поля в контрольном матче против команды «Хьюстон Динамо».
В концовке первого тайма испанский футболист отмахнулся в единоборстве с
Главный арбитр встречи сначала показал 35-летнему Вилье жёлтую карточку, однако затем посмотрел видеоповтор и удалил нарушителя, информирует
США с лета 2016 года является одной из стран, в которой ФИФА решила протестировать систему видеоповторов.
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