В США арбитр удалил Вилью в товарищеском матче, посмотрев видеоповтор

В концовке первого тайма испанский футболист отмахнулся в единоборстве с Эй-Джеем Делагарсой.



Главный арбитр встречи сначала показал 35-летнему Вилье жёлтую карточку, однако затем посмотрел видеоповтор и удалил нарушителя, информирует интернет-портал Goal. Матч закончился победой «Нью-Йорк Сити» со счётом 3:1, Вилья до удаления забил один из голов.



США с лета 2016 года является одной из стран, в которой ФИФА решила протестировать систему видеоповторов.