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19 февраля 2017, 15:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В США арбитр удалил Вилью в товарищеском матче, посмотрев видеоповтор

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья был удалён с поля в контрольном матче против команды «Хьюстон Динамо».

В концовке первого тайма испанский футболист отмахнулся в единоборстве с Эй-Джеем Делагарсой.

Главный арбитр встречи сначала показал 35-летнему Вилье жёлтую карточку, однако затем посмотрел видеоповтор и удалил нарушителя, информирует интернет-портал Goal. Матч закончился победой «Нью-Йорк Сити» со счётом 3:1, Вилья до удаления забил один из голов.

США с лета 2016 года является одной из стран, в которой ФИФА решила протестировать систему видеоповторов.
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