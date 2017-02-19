Обамеянг, Толиссо, Луиз Густаву и Бальде Кейта — в шорт-листе «Милана»
Предстоящим летом «Милан» постарается приобрести нападающих
Пьер-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Д) и Бальде Кейта («Лацио»), а также полузащитников Луиза Густаву («Вольфсбург») и Корантена Толиссо («Лион»), утверждает Corriere Dello Sport.
Благодаря этим трансферам новое руководство итальянской команды планирует начать возвращение клуба на международную арену.
Отмечается, что «Милан» также начнет переговоры о продлении контракта вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и нападающего Сусо.
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