Встреча проходила в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



«Я удалил Балотелли, потому что он оскорбил меня на английском языке. Не буду вдаваться в подробности, но это было ругательство», — цитирует судью L’Equipe.



