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19 февраля 2017, 14:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Судья матча «Лорьян» — «Ницца» объяснил, почему удалил Балотелли

Судья Тони Шапрон после матча 26-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» — «Ницца» (0:1) прокомментировал удаление форварда южан Марио Балотелли.

Встреча проходила в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Я удалил Балотелли, потому что он оскорбил меня на английском языке. Не буду вдаваться в подробности, но это было ругательство», — цитирует судью L’Equipe.

Ницца
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