Судья матча «Лорьян» — «Ницца» объяснил, почему удалил Балотелли
Судья Тони Шапрон после матча 26-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» — «Ницца» (0:1) прокомментировал удаление форварда южан Марио Балотелли.
Встреча проходила в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Я удалил Балотелли, потому что он оскорбил меня на английском языке. Не буду вдаваться в подробности, но это было ругательство», — цитирует судью L’Equipe.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter