«Челси» поборется с «МЮ» за Бернарду Силву

Сумма трансфера может составить около 70 миллионов фунтов стерлингов. 22-летний игрок сборной Португалии уже летом может сменить клубную прописку, так как ранее появилась информации об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед», а также некоторых других топ-клубов Европы.

В текущем сезоне Силва сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.