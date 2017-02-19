«Челси» поборется с «МЮ» за Бернарду Силву
«Челси» инициировал переговоры с «Монако» по полузащитнику Бернарду Силве, утверждает The Sunday Times.
Сумма трансфера может составить около 70 миллионов фунтов стерлингов. 22-летний игрок сборной Португалии уже летом может сменить клубную прописку, так как ранее появилась информации об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед», а также некоторых других
В текущем сезоне Силва сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.
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