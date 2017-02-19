Сущие бесы. Как два учителя физкультуры ставят на уши Англию

В прошлые выходные «Бёрнли» сделал то, чего не удавалось абсолютному большинству команд АПЛ. «Челси» завяз в оборонительных редутах, старательно выстроенных Шоном Дайчем и сподобился всего на один гол. «Бёрнли» ответил своим мячом и зацепил важное очко. Однако спустя неделю «бордовые» сами оказались в похожей ситуации. Что делать, когда 11 парней, каждый из которых уступает в классе оппонентам, горой становится у своей штрафной и противопоставляют профессиональным футболистам АПЛ животную страсть низших дивизионов?



После финального свистка 1/8 финала Кубка Англии футболисты в зелёных футболках помчались к кромке поля, чтобы обнять своих тренеров. Дэнни и Никки Коули утонули в объятьях своих подопечных, которые как оголтелые скакали и кричали, празднуя самое большое достижение в своей спортивной карьере. «Линкольн», полупрофессиональный клуб из пятой по силе английской лиги, оформил путёвку в четвертьфинал. В Англии, похоже, слишком любят сказки.

Учителя физкультуры

За несколько дней до этого братья Дэнни и Никки сидели перед телевизором в гостиной родительского дома. На экране — запись последнего матча «Бёрнли», рядом — журналист крупного британского таблоида The Sun, на страницах которого скоро выйдет материал, посвящённый двум тренерам-самоучкам, делающим невозможное.

Ещё в мае братья проводили урок физкультуры в обычной школе Эссекса. Дэнни и Никки работали вместе с учениками, выполняя весь комплекс упражнений, которые составляли самостоятельно. Они и не догадывались, что этот урок станет для них последним. Вскоре «Линкольн Сити», клуб из маленького городка на востоке Англии, где самым популярным средством передвижения является велосипед, предложит обоим полноценные контракты и даст возможность проделать работу, которую оценит вся спортивная Англия. Для каждого из братьев такое предложение стало вознаграждением за годы трудов.

Коули родились в графстве Эссекс с разницей в три года. Оба мечтали стать профессиональными футболистами, но выше шестого дивизиона никому из них подняться так и не удалось. В 29 лет Дэнни повредил подколенное сухожилие и был вынужден завершить карьеру. На тот момент он выступал за клуб девятого дивизиона «Конкорд Рейнджерс». В руководстве клуба уже давно заметили, что в Дэнни есть тренерская жилка, потому предложили ему должность тренера команды. Тем более что молодой человек вместе с младшим братом уже несколько лет работал с детьми в местной спортивной школе, чтобы заработать лишний цент. А значит хоть какой-то, но опыт у него уже был.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When your registered as a junior Imp at less than 1 day old,only one person you want to meet. <a href="https://twitter.com/dancowley1">@dancowley1</a> <a href="https://twitter.com/LincolnCity_FC">@LincolnCity_FC</a> <a href="https://twitter.com/lcfcset">@lcfcset</a> #) <a href="https://t.co/QFNf4vIqWl">pic.twitter.com/QFNf4vIqWl</a></p>— Lincoln City FC (@LincolnCity_FC) <a href="https://twitter.com/LincolnCity_FC/status/829750733109084161">9 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Карьера старательного Дэннни Коули быстро понеслась вверх — в течение пяти сезонов «Конкорд» трижды оформлял выход в высший дивизион, чуть было не попал в пятую лигу, выиграл несколько полупрофессиональных кубков и даже попал в сетку Кубка Англии (из которой, правда, вылетел уже на первой стадии). Под руководством тренера выступал его младший брат Никки. Однако и его карьера футболиста сложилась не лучшим образом — из-за проблем с коленом он также был вынужден повесить бутсы на гвоздь. Старший брат с удовольствием взял Никки в свой тренерский штаб.

В клуб пятого дивизиона «Брейтри Таун» Коули приходили уже как тандем тренеров. Задача была простая — набрать 50 очков и закрепиться в национальной лиге. В конце сезона команда набрала 81 очко, заняла третье место, и чуть было не оформила выход в профессиональную Лигу 2. Братья Коули работали по 15−20 часов в день, совмещая тренерскую должность с семейными обязанностями (у каждого из братьев жена и двое детей) с работой физруков. Под их руководством школа FitzMarc стала лучшим спортивным центром всего графства. Дэнни и Никки получали кайф как от работы с детьми, так и с футболистами на футбольном поле. Однако вскоре им пришлось сделать непростой выбор.



«Мы с Никки всю жизнь бы жалели, что не воспользовались этим шансом, — говорил Дэнни Коули на представлении в качестве тренера “Линкольн Сити”, куда обоих позвали после успешного сезона в “Брейнтри”. — Я любил детей, любил предмет, мне нравилось быть учителем. Но футбол — моя главная страсть. Я не смог отказаться».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A huge thanks to <a href="https://twitter.com/lovellsoccer">@lovellsoccer</a> for supplying our 1st team with some new boots ahead of Saturdays big game! <a href="https://t.co/ccCdf4iVFq">pic.twitter.com/ccCdf4iVFq</a></p>— Lincoln City FC (@LincolnCity_FC) <a href="https://twitter.com/LincolnCity_FC/status/832191509223075842">16 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ctrl+Alt+Del

Ради работы на полной ставке в «Линкольне» братья покинули школу и сосредоточились на тренерской деятельности. Пять лет назад клуб вылетел из Лиги 2 и теперь плыл по течению, прозябая в четвёртом дивизионе. Неуёмные Коули были намерены исправить ситуацию.



«Мы с Никки не особо разбираемся в компьютерах, поэтому частенько, когда возникают проблемы, нажимаем Ctrl+Alt+Del. То же самое мы хотим сделать здесь», — рассказывает Дэнни. Братья провели беседу с каждым работником клуба, начиная президентом и заканчивая уборщицей, много говорили с игроками. А летом так и вовсе сводили команду в кафедральный собор Линкольна и остановили игроков у скульптуры беса — такой же красуется на эмблеме «Линкольна».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMhD2VPh_k1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Would just like to congratulate our very own Danny Cowley for winning October's manger of the month award. This is more then deserved as he has done wonders with the club not only in the league but in the cup also. Well done Danny, hopefully we can see many more where they came from. #LincolnCity #TeamLincoln #UTI #Imps</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Lincoln City (@lincolncity_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-07T17:01:33+00:00">Ноя 7 2016 в 9:01 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Братья привнесли в команду опыт, наработанный в школе — разработали специальный план тренировок для каждого игрока, изучили сильные и слабые стороны подопечных. Диван в доме родителей стал местом, где братья проводили по 10 часов в день, работая над тактикой. Рядом стояли коробки из-под пиццы и кофеварка, к которой Дэнни и Никки часто подходили, чтобы найти силы отсмотреть ещё один матч и выявить слабые места противника. Статистику им предоставляет пара знакомых студентов, любителей Football Manager, которые с помощью специальных программ предоставляют братьям продвинутую статистику.



На очереди был «Бёрнли» Шона Дайча, с которым «Линкольну» предстояло встретиться в 1/8 Кубка Англии. Многие говорили, что эта команда — самая неудобная из тех, что могла достаться им на этой стадии. Да и сам Дайч подошёл к сопернику серьёзно. За неделю до этого тренера АПЛ можно было заметить на игре клуба пятого дивизиона. Никаких помощников и скаутов. Тренер «Бёрнли» решил посмотреть на соперника самостоятельно.



Не помогло. Футболисты «Линкольна» грамотно перекрывали зоны в выездной игре на «Терф Мур». А когда нападающие «Бёрнли» всё же создавали опасный момент, на выручку приходил Пол Фарман, вратарь, которого в своё время забраковал «Ньюкасл» и не пригодившийся ни одному клубу профессиональных лиг. Единственный мяч на счету защитника Шона Раджетта — вместе с руками вратаря Тома Хитона вогнавший снаряд в ворота «Бёрнли» на 89-й минуте.

Многие сравнивают Дэнни Коули с культовой для «Линкольна» фигурой. Известный английский тренер Грэм Тейлор в своё время начинал свою карьеру именно здесь, и за несколько лет заслужил должность тренера в «Уотфорде» и «Астон Вилле», а позже — в сборной Англии. Теперь многие говорят о том, что тандем братьев при том же усердии может повторить этот путь. К сожалению, Тэйлор скончался за несколько недель до старта матча с «Бёрнли» и не увидел, как братья Коули превосходят его достижение.

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А пока Дэнни и Никки принимают поздравления — впервые за более чем вековую историю «Линкольн» вышел в четвертьфинал Кубка, заработал огромную по меркам пятой лиги сумму с призовых и трансляций. Уже сейчас их заваливают предложениями более солидные клубы, про них пишут истории как о новом «Лестере», им прочат большую карьеру. Однако Дэнни никуда не торопится и хочет сперва довести дело до конца — а именно вывести «Линкольн» в Лигу 2 (сейчас команда идёт на первом месте). После победы над «Бёрнли» братья снова проснутся с утра пораньше, заварят кофе, проведут восстановительную тренировку, вновь усядутся на диван в гостиной, щёлкнут кнопкой на пульте и примутся за дело.