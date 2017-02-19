«Окжетпес» приступает к завершающим сборам

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Состав на новый сезон сформирован практически полностью. Кокшетаусцы проведут ряд спаррингов. Среди соперников — такие клубы РФПЛ, как «Оренбург» и «Томь». Сборы продлятся до 2-го марта, после чего команда переберется в Астану, где и будет базироваться до готовности стадиона в Кокшетау.