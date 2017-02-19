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19 февраля 2017, 13:50 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» приступает к завершающим сборам

Сегодня, 19-го февраля, кокшетауский «Окжетпес» собирается в турецком Белеке, где стартуют четвертые, заключительные учебно-тренировочные сборы.

Сегодня 19-го февраля кокшетауский Окжетпес собирается в турецком <span class=error>Белеке</span> где стартуют четвертые заключительные <nobr>учебно-тренировочные</nobr> сборы. Увеличить
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Состав на новый сезон сформирован практически полностью. Кокшетаусцы проведут ряд спаррингов. Среди соперников — такие клубы РФПЛ, как «Оренбург» и «Томь». Сборы продлятся до 2-го марта, после чего команда переберется в Астану, где и будет базироваться до готовности стадиона в Кокшетау.

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