Маскерано вернулся в общую группу «Барселоны» перед матчем с «Леганесом»

Маскерано провёл предматчевую тренировку в общей группе, но тренерский штаб может поберечь футболиста и предоставить ему отдых в домашнем матче Примеры с «Леганесом» (19 февраля).



Маскерано получил травму в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1 и выходом сине-гранатовых в финал.