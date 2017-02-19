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19 февраля 2017, 13:21 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» хочет подписать экс-игрока «Реала»

Защитник «Депортиво» Хуанфран попал в сферу интересов «Барселоны», информирует Mundo Deportivo.

Защитник Депортиво Хуанфран попал в сферу интересов Барселоны. Увеличить
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Каталонцы находятся в поисках замены правому защитнику Алейшу Видалю, который выбыл из строя на пять месяцев. Несмотря на закрытое трансферное окно, «Барселоне» по регламенту чемпионата Испании разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента из-за серьезного повреждения своего футболиста.

Отметим, что права на 28-летнего Хуанфрана принадлежат «Уотфорду», но «Депортиво» имеет право выкупа футболиста по окончании сезона. Любопытно, что игрок, начинавший карьеру в качестве крайнего полузащитника, не только является воспитанником «Реала», но и имеет в активе один официальный матч в составе «Королевского клуба».

Помимо игрока «Депортиво» сине-гранатовые рассматривают кандидатуру защитника «Малаги» Роберто Росалеса.

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