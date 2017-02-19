«Барселона» хочет подписать экс-игрока «Реала»
Защитник «Депортиво» Хуанфран попал в сферу интересов «Барселоны», информирует Mundo Deportivo.
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Каталонцы находятся в поисках замены правому защитнику Алейшу Видалю, который выбыл из строя на пять месяцев. Несмотря на закрытое трансферное окно, «Барселоне» по регламенту чемпионата Испании разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента
Отметим, что права на 28-летнего Хуанфрана принадлежат «Уотфорду», но «Депортиво» имеет право выкупа футболиста по окончании сезона. Любопытно, что игрок, начинавший карьеру в качестве крайнего полузащитника, не только является воспитанником «Реала», но и имеет в активе один официальный матч в составе «Королевского клуба».
Помимо игрока «Депортиво»
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