«Барселона» хочет подписать экс-игрока «Реала»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Каталонцы находятся в поисках замены правому защитнику Алейшу Видалю, который выбыл из строя на пять месяцев. Несмотря на закрытое трансферное окно, «Барселоне» по регламенту чемпионата Испании разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента из-за серьезного повреждения своего футболиста.

Отметим, что права на 28-летнего Хуанфрана принадлежат «Уотфорду», но «Депортиво» имеет право выкупа футболиста по окончании сезона. Любопытно, что игрок, начинавший карьеру в качестве крайнего полузащитника, не только является воспитанником «Реала», но и имеет в активе один официальный матч в составе «Королевского клуба».