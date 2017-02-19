Президент «Барселоны» и агент Месси не смогут провести переговоры о новом контракте игрока на наступающей неделе
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не сможет на ближайшей неделе встретиться с отцом и агентом нападающего Лионеля Месси — Хорхе Месси.
Согласно изданию Mundo Deportivo, глава каталонского клуба в понедельник отправится в Китай для заключения соглашения о сотрудничестве с одной из местных компаний. Отец футболиста, прибывший в Барселону из Аргентины для переговоров о продлении контракта сына, намерен вернуться на родину через неделю.
Отмечается, что в связи с плотным графиком сторонам вряд ли удастся сесть за стол переговоров о новом контракте футболиста в течение наступающей недели, но Бартомеу и Хорхе Месси поддерживают связь с помощью телефонного общения.
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