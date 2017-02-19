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19 февраля 2017, 12:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Экс-форвард «Арсенала» может перейти в клуб серии B

Нападающий Маруан Шамах в ближайшее время станет игроком «Виченцы», утверждает сайт известного итальянского журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Контракт 33-летнего футболиста с клубом серии B будет рассчитан до конца сезона.

Ранее марокканец выступал за «Бордо», «Арсенал», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Последним клубом Шамаха был «Кардифф Сити», с которым он расторг контракт в декабре минувшего года.
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