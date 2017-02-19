Экс-форвард «Арсенала» может перейти в клуб серии B
Нападающий Маруан Шамах в ближайшее время станет игроком «Виченцы», утверждает сайт известного итальянского
журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Контракт 33-летнего футболиста с клубом серии B будет рассчитан до конца сезона.
Ранее марокканец выступал за «Бордо», «Арсенал», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Последним клубом Шамаха был «Кардифф Сити», с которым он расторг контракт в декабре минувшего года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter