Люсьен Фавр: В красной карточке Балотелли нет ничего предвзятого
Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр после победы над «Лорьяном» в матче 26-го тура чемпионата Франции (1:0) признался, что не знает причин, по которой нападающий Марио Балотелли получил красную карточку.
Тем не менее, он уверен, что никакой предвзятости к скандально известному футболисту у арбитров быть не может.
— Честно сказать, я не видел, что случилось, — цитирует L'Equipe Фавра. — Внезапно, Бало стал покидать поле. Я спрашиваю: «Что случилось?», а мне в ответ: «Марио удалили». Я не видел, когда ему дали красную карточку, не знаю почему. Кажется, что он
Я не люблю обвинять
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