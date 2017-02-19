Люсьен Фавр: В красной карточке Балотелли нет ничего предвзятого

Тем не менее, он уверен, что никакой предвзятости к скандально известному футболисту у арбитров быть не может.

— Честно сказать, я не видел, что случилось, — цитирует L'Equipe Фавра. — Внезапно, Бало стал покидать поле. Я спрашиваю: «Что случилось?», а мне в ответ: «Марио удалили». Я не видел, когда ему дали красную карточку, не знаю почему. Кажется, что он что-то сказал в адрес судьи.