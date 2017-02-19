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19 февраля 2017, 12:45 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Люсьен Фавр: В красной карточке Балотелли нет ничего предвзятого

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр после победы над «Лорьяном» в матче 26-го тура чемпионата Франции (1:0) признался, что не знает причин, по которой нападающий Марио Балотелли получил красную карточку.

Тем не менее, он уверен, что никакой предвзятости к скандально известному футболисту у арбитров быть не может.

— Честно сказать, я не видел, что случилось, — цитирует L'Equipe Фавра. — Внезапно, Бало стал покидать поле. Я спрашиваю: «Что случилось?», а мне в ответ: «Марио удалили». Я не видел, когда ему дали красную карточку, не знаю почему. Кажется, что он что-то сказал в адрес судьи.

Я не люблю обвинять кого-либо. Что сделано, то сделано. Не считаю, что арбитры относятся к Балотелли строже, чем к остальным. Они совершенно беспристрастны. Если есть, за что наказывать игрока, они накажут. Если нет ничего, то они не будут делать этого.

Ницца
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