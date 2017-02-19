Пирло станет послом «Ювентуса» после возвращения из MLS
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло после завершения карьеры вернётся в «Ювентус» в качестве посла, сообщает Tuttosport.
В туринском клубе верят, что 37-летний игрок сможет достойно представлять интересы клуба в Италии и за рубежом.
Действующий контракт Андреа с «Нью-Йорк Сити» истекает в декабре этого года. За «Ювентус» он выступал с 2011 по 2015 год.
В минувшем сезоне Пирло провёл в MLS 33 матча и забил 1 гол.
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