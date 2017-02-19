Пирло станет послом «Ювентуса» после возвращения из MLS

В туринском клубе верят, что 37-летний игрок сможет достойно представлять интересы клуба в Италии и за рубежом.



Действующий контракт Андреа с «Нью-Йорк Сити» истекает в декабре этого года. За «Ювентус» он выступал с 2011 по 2015 год.



В минувшем сезоне Пирло провёл в MLS 33 матча и забил 1 гол.