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19 февраля 2017, 10:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» обсудит с Меделем возможность продления контракта

Миланский «Интер» рассматривает возможность продления контракта с чилийским полузащитником Гари Меделем, сообщает Football Italia.

Руководство клуба проведёт переговоры с агентом футболиста в конце февраля. Миланцы приняли решение ускорить процесс на фоне слухов об интересе к хавбеку со стороны «Ливерпуля» и «Рейнджерс». Нынешняя зарплата чилийца составляет порядка € 1,5 млн за сезон.

Медель выступает за «Интер» с 2014 года. В текущем сезоне он провёл в Серии А 14 матчей.

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