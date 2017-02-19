«Интер» обсудит с Меделем возможность продления контракта

Руководство клуба проведёт переговоры с агентом футболиста в конце февраля. Миланцы приняли решение ускорить процесс на фоне слухов об интересе к хавбеку со стороны «Ливерпуля» и «Рейнджерс». Нынешняя зарплата чилийца составляет порядка € 1,5 млн за сезон.



Медель выступает за «Интер» с 2014 года. В текущем сезоне он провёл в Серии А 14 матчей.