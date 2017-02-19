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19 февраля 2017, 10:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Руиса принес «Спортингу» победу над «Риу Ави» в 22-м туре чемпионата Португалии

Футболисты лиссабонского «Спортинга» на своем поле одержали победу над «Риу Ави» в матче 22-го тура чемпионата Португалии.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Лиссабоне, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 20-й минуте Алан Руис.

«Спортинг» набрал 44 очка в 22 матчах и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Риу Ави» с 28 баллами идет на десятом месте.

Следующий матч «Спортинг» проведет 25 февраля на выезде против Эшторила. «Риу Ави» в этот же день примет «Пасуш де Феррейра».

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