Гол Руиса принес «Спортингу» победу над «Риу Ави» в 22-м туре чемпионата Португалии
Футболисты лиссабонского «Спортинга» на своем поле одержали победу над «Риу Ави» в матче 22-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Лиссабоне, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 20-й минуте Алан Руис.
«Спортинг» набрал 44 очка в 22 матчах и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Риу Ави» с 28 баллами идет на десятом месте.
Следующий матч «Спортинг» проведет 25 февраля на выезде против Эшторила. «Риу Ави» в этот же день примет «Пасуш де Феррейра».
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