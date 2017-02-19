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19 февраля 2017, 1:52 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

The Sun: Лаллана подпишет новый контракт с «Ливерпулем» на сумму 31,2 млн фунтов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полузащитник Адам Лаллана подпишет новый контракт с английским футбольным клубом «Ливерпуль», согласно которому будет зарабатывать 150 тысяч фунтов в неделю. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Лаллана перешел в Ливерпуль из Саутгемптона в 2014 году за ?25 млн. Увеличить
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Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает через два года, однако «Ливерпуль» намерен уже сейчас подписать новый контракт с 28-летним игроком сборной Англии, который будет рассчитан до 2021 года. Общая сумма договора составит 31,2 млн. фунтов.

Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году за 25 млн. В нынешнем сезоне он провел за команду 27 матчей и забил семь мячей.

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