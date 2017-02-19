The Sun: Лаллана подпишет новый контракт с «Ливерпулем» на сумму 31,2 млн фунтов

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Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает через два года, однако «Ливерпуль» намерен уже сейчас подписать новый контракт с 28-летним игроком сборной Англии, который будет рассчитан до 2021 года. Общая сумма договора составит 31,2 млн. фунтов.

Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году за 25 млн. В нынешнем сезоне он провел за команду 27 матчей и забил семь мячей.