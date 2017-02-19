Гол Алана Руиса помог «Спортингу» выиграть у «Риу Аве»

Единственный мяч на 20-й минуте забил аргентинский полузащитник лиссабонцев Алан Руис.



Эта победа позволила «Спортингу» набрать 44 очка и оторваться от идущей на четвёртом месте в турнирной таблице «Браги» на 6 очков. Лидирует в Примейре «Порту», набравший за 21 матч 53 очка.