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19 февраля 2017, 1:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Алана Руиса помог «Спортингу» выиграть у «Риу Аве»

В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на домашнем стадионе выиграл у «Риу Аве» со счётом 1:0.

Единственный мяч на 20-й минуте забил аргентинский полузащитник лиссабонцев Алан Руис.

Эта победа позволила «Спортингу» набрать 44 очка и оторваться от идущей на четвёртом месте в турнирной таблице «Браги» на 6 очков. Лидирует в Примейре «Порту», набравший за 21 матч 53 очка.

Риу Аве
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