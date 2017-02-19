Гол Алана Руиса помог «Спортингу» выиграть у «Риу Аве»
В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на домашнем стадионе выиграл у «Риу Аве» со счётом 1:0.
Единственный мяч на 20-й минуте забил аргентинский полузащитник лиссабонцев Алан Руис.
Эта победа позволила «Спортингу» набрать 44 очка и оторваться от идущей на четвёртом месте в турнирной таблице «Браги» на 6 очков. Лидирует в Примейре «Порту», набравший за 21 матч 53 очка.
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