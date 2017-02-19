Футболисты «Лацио» на выезде одержали волевую победу над «Эмполи» в 25-м туре Серии А
МОСКВА, 19 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Лацио» на выезде одержали волевую победу над «Эмполи» в 25-м туре чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в субботу в Эмполи, завершилась победой римской команды со счетом 2:1. На гол Раде Крунича (67-я минута) «Лацио» ответил точными ударами Чиро Иммобиле (68) и Бальде Кейта (80).
Римляне набрали 47 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице, «Эмполи» с 22 баллами идет на 17-м месте.
В следующем туре «Лацио» 26 февраля примет «Удинезе», «Эмполи» днем ранее отправится в гости к «Ювентусу».
Главные тренеры
|Джованни Мартушелло
|Симоне Индзаги
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|21
|2
|Удары в створ
|8
|1
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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