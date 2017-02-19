Футболисты «Лацио» на выезде одержали волевую победу над «Эмполи» в 25-м туре Серии А

Встреча, прошедшая в субботу в Эмполи, завершилась победой римской команды со счетом 2:1. На гол Раде Крунича (67-я минута) «Лацио» ответил точными ударами Чиро Иммобиле (68) и Бальде Кейта (80).

Римляне набрали 47 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице, «Эмполи» с 22 баллами идет на 17-м месте.

В следующем туре «Лацио» 26 февраля примет «Удинезе», «Эмполи» днем ранее отправится в гости к «Ювентусу».