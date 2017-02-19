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19 февраля 2017, 0:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Лацио» на выезде одержали волевую победу над «Эмполи» в 25-м туре Серии А

МОСКВА, 19 фев — Р-Спорт. Футболисты «Лацио» на выезде одержали волевую победу над «Эмполи» в 25-м туре чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в субботу в Эмполи, завершилась победой римской команды со счетом 2:1. На гол Раде Крунича (67-я минута) «Лацио» ответил точными ударами Чиро Иммобиле (68) и Бальде Кейта (80).

Римляне набрали 47 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице, «Эмполи» с 22 баллами идет на 17-м месте.

В следующем туре «Лацио» 26 февраля примет «Удинезе», «Эмполи» днем ранее отправится в гости к «Ювентусу».

18.02.2017 22:45 основной раунд: 25-й тур Carlo Castellani
Эмполи 1:2 Лацио
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Джованни Мартушелло Симоне Индзаги
Голы
67′ Раде Крунич (М. Паскуаль) 33
17 Чиро Иммобиле 68′
14 Бальде Кейта 80′
Составы
Лукаш Скорупски 28
Джузеппе Беллуши 6
2′ Андреа Коста 15
Мануэль Паскуаль 21
84′ Ассан Диуссе 8
Омар Эль-Каддури 10
Раде Крунич 33
Мануэль Пуччарелли 20
78′ Венсан Лаурини 2
90+3′ Фредерик Весели 13
74′ Даниэле Кроче 11
Хосе Маури 5
72′ Массимо Маккароне 7
Мам Тиам 27
1 Томас Стракоша
2 Уэсли Худт
13 Фортуна дос Сантос Уоллас
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
16 Марко Пароло
19 Сенад Лулич
20 Лукас Билья 60′
17 Чиро Иммобиле
8 Душан Баста 86′
15 Бартоломеу Жакинту Баштуш
26 Штефан Раду 78′
9 Филип Джорджевич
21 Сергей Милинкович-Савич 57′
14 Бальде Кейта
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 21
2 Удары в створ 8
1 Угловые 9
14 Фолы 7
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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