«Севилья» победила «Эйбар» и вышла на второе место в чемпионате Испании
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. «Севилья» обыграла «Эйбар» со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мячи забили Пабло Сарабия (30-я минута) и Витоло (90).
Эта победа позволила «Севилье» (49 очков) подняться на второе место в турнирной таблице, опережая имеющую одну игру в запасе «Барселону» на одно очко. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (52 очка после 21 матча).
В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет с «Бетисом», «Эйбар» дома примет «Малагу». Обе встречи пройдут 25 февраля.
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Хосе Луис Мендилибар
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|11
|10
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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