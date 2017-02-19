«Севилья» победила «Эйбар» и вышла на второе место в чемпионате Испании

Мячи забили Пабло Сарабия (30-я минута) и Витоло (90).

Эта победа позволила «Севилье» (49 очков) подняться на второе место в турнирной таблице, опережая имеющую одну игру в запасе «Барселону» на одно очко. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (52 очка после 21 матча).

В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет с «Бетисом», «Эйбар» дома примет «Малагу». Обе встречи пройдут 25 февраля.