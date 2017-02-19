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19 февраля 2017, 0:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Севилья» победила «Эйбар» и вышла на второе место в чемпионате Испании

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. «Севилья» обыграла «Эйбар» со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мячи забили Пабло Сарабия (30-я минута) и Витоло (90).

Эта победа позволила «Севилье» (49 очков) подняться на второе место в турнирной таблице, опережая имеющую одну игру в запасе «Барселону» на одно очко. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (52 очка после 21 матча).

В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет с «Бетисом», «Эйбар» дома примет «Малагу». Обе встречи пройдут 25 февраля.

18.02.2017 22:45 основной раунд: 23-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 2:0 Эйбар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Хосе Луис Мендилибар
Голы
30′ Пабло Сарабия (С. Йоветич) 17
90+1′ Виктор Мачин Перес Витоло (С. Йоветич) 20
Составы
Серхио Рико 1
Клеман Лангле 5
66′ Серхио Эскудеро 18
Адиль Рами 23
Стивен Н`Зонзи 15
Пабло Сарабия 17
Стеван Йоветич 16
Франко Васкес 22
45′ Габриэль Меркадо 24
69′ Феррейра Филью Мариану 25
70′ Самир Насри 10
Матиас Краневиттер 4
59′ Виссам Бен Еддер 12
Виктор Мачин Перес Витоло 20
1 Йоэль
7 Андер Капа 84′
15 Мауро Дос Сантос
20 Флориан Лежен
5 Гонсало Эскаланте
16 Фран Рико 65′
21 Санчес Хиль Педро Леон
9 Аметльер Серхио Энрич
18 Анайц Арбилья 67′ 62′
19 Антонио Луна
11 Рубен Пенья 82′
22 Нано
24 Моралес Адриан Гонсалес 67′
25 Тиагу Мануэл Бебе
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
5 Угловые 2
13 Фолы 11
10 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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