Бомбардир из прошлого века

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Гарет Бэйл отличился в первом же матче после трехмесячного восстановления от травмы и помог «Реалу» оторваться на четыре очка от «Барселоны», а «Бавария» с трудом вырвала ничью у аутсайдера встречи «Герты» — «Газета.Ru» представляет обзор самых интересных европейских матчей субботнего вечера.

Примера. 23-й тур.

«Реал Мадрид» — «Эспаньол» — 2:0.

Мадридский «Реал» неожиданно вылетел из Кубка Испании от «Сельты», но по-прежнему отлично чувствует себя в двух оставшихся в его распоряжении турнирах — чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Три дня назад «сливочные» уверенно переиграли на своем поле итальянский «Наполи» в первом матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 3:1, а во встрече с барселонским «Эспаньолом» уже в рамках Примеры одержали спокойную победу в эконом-режиме,

по ходу игры явно больше думая о необходимом отдыхе после напряженного поединка с неаполитанцами, а также держа в уме предстоящий выезд к негостеприимной «Валенсии».

Сомнамбулическое состояние «Королевского клуба» давало «попугаям» отличный шанс если не побороться за очки, то хотя бы забить и сохранить лицо в противостоянии с грандом.

В прошлом сезоне обе встречи команд завершились разгромом каталонцев со счетом 0:6 — что дома, что на выезде — и ожидалось, что на этот раз рассерженный «Эспаньол» хотя бы попытается чем-то огорчить «Реал».

Однако ожидания любителей испанского футбола не оправдались. Каталонский клуб, который поддерживает неожиданно теплые отношения с мадридцами и постоянно принимает его воспитанников к себе на годичную аренду, регулярно предоставляя игровую практику, в очередной раз безвольно уступил гранду. Не помогло даже довольно либеральное судейство Ундиано Мальенко, который давно прославился среди болельщиков «Реала» спорными вердиктами в пользу соперников «Королевского клуба».

В этот раз Мальенко свою норму любопытных решений выполнил, отменив гол Криштиану Роналду по причине несуществующего офсайда, а также не поставив на португальце пенальти после очевидного толчка в спину в штрафной «Эспаньола».

Жаль, что действия арбитра стали, пожалуй, самыми горячими моментами этой встречи, которые можно зачесть в актив каталонской команды. В остальном на поле правил бал «Реал».

Первый мяч «Королевского клуба» записал на свой счет Альваро Мората, который обычно крайне редко появляется в стартовом составе, как раз по случаям матчей с эспаньолами.

Идеальная подача Иско — и воспитанник «сливочной» кантеры с нескольких метров вогнал мяч в ворота головой мимо еще одного выпускника «Ла Фабрики» Диего Лопеса.

Следующего гола пришлось ждать аж до 84-й минуты, когда вернувшийся после трехмесячного восстановления от травмы Гарет Бэйл вновь продемонстрировал свою великолепную скорость и после передачи того же Иско выбежал один на один с голкипером «попугаев». Дальше уже было дело техники, с которой у валлийца тоже не оказалось проблем: он отправил мяч точно в дальний угол ворот — 2:0.

«Сливочные» отличились в 42-м матче подряд, что стало их клубным рекордом. На очереди — достижение «Барселоны», которая забивала непрерывно в 44-х матчах Примеры в сезонах 1942/43 и 1943/44 годов.

По итогам этой встречи «Реал» заработал 52 очка и обогнал своего ближайшего преследователя в турнирной таблице — «Барселону» на четыре зачетных балла. К тому же у «сливочных» в запасе перенесенный матч с «Валенсией», где они вполне могут разжиться еще тремя очками, так что в мадридском королевстве все спокойно. У «Эспаньола» в активе 32 балла и девятая строчка в чемпионате Испании.

«Спортинг» (Хихон) — «Атлетико» — 1:4.

В матче с участием другой известной мадридской команды — «Атлетико» — против хихонского «Спортинга» произошло знаменательное событие:

форвард «матрасников» Кевин Гамейро оформил самый быстрый хет-трик в Примере с 1995 года.

Француз забил три мяча с 80-й минуты по 85-ю, затратив на свою голевую феерию всего 4 минуты 45 секунд.

К тому же он оказался на поле лишь на 61-й минуте, что позволило ему стать первым игроком в истории «Атлетико», который провел три гола, выйдя на замену.

Трудно сказать, чем бы завершилось противостояние команд, если бы не чудесное появление Гамейро: к 80-й минуте матча счет был 1:1, и хихонцы вовсе не напоминали мальчиков для битья. Игра была вполне равной, и у подопечных Хоана Феррера с удивительным постоянством возникали моменты, которые они в виду недостатка класса не могли реализовать.

Однако гол француза из пределов вратарской «Спортинга» после проникающей передачи Антуана Гризманна и еще один мяч, забитый красивым ударом после ошибки одного из защитников хихонцев, лишили галисийскую команду присутствия духа и позволили Гамейро довести дело до разгрома — 4:1.

Теперь подопечные Диего Симеоне добыли 45 очков и располагаются на четвертом месте в таблице Примеры, а «Спортинг» находится в зоне вылета из высшего дивизиона — на 18-м, третьем с конца месте с 16-ю баллами.

Бундеслига. 21-й тур.

«Герта» — «Бавария» — 1:1.

Немецкая «Бавария» под руководством Карло Анчелотти продолжает уверенно лидировать в чемпионате Германии, несмотря на то, что отнюдь не всегда демонстрирует впечатляющую игру.

В отчетном матче против берлинской «Герты», которая держится на шестом месте в турнирной таблице и в последних семи матчах Бундеслиги потерпела пять поражений, двукратный обладатель кубка Лиги чемпионов с трудом добился ничьей.

На 21-й минуте босниец Ведад Ибишевич с поразительной легкостью открыл счет, поймав мяч на ногу после навеса Марвин Платтенхардта со штрафного и вогнав мяч под перекладину.

То, с какой легкостью 32-летний форвард выиграл борьбу за снаряд у Матса Хуммельса и Давида Алабы во вратарской Мануэля Нойера, было способно вогнать в депрессию даже самых позитивных болельщиков «Баварии».

Ближе к концу матча подопечные Анчелотти разгорячились и принялись лихорадочно забрасывать штрафную «Герты» навесами. На исходе 90 минут игры берлинцы уже готовились принимать поздравления с неожиданной победой, как вдруг объявили компенсированное время — семь минут. Столичные болельщики негодующе загудели, возмущаясь таким очевидным решением в пользу «Баварии», и, как оказалось, не зря:

на 96-й минуте встречи после удара Арьена Роббена мяч угодил в одного из защитников «Герты» и отскочил к Роберту Левандовски — тот с добивания занес мяч в ворота, сделав счет 1:1.

В итоге на данный момент у «Баварии» 50 очков в 21 встрече, и она обгоняет идущий вторым «Лейпциг» на восемь баллов, но он еще не сыграл свой матч этого тура.

«Боруссия» (Дортмунд) — «Вольфсбург» — 3:0.

Принципиальный соперник баварцев дортмундская «Боруссия» без проблем расправилась «Вольфсбургом», который в этом сезоне Бундеслиги переживает настоящую катастрофу: еще прошлой весной он играл в четвертьфинале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», а сейчас располагается на 14-м месте немецкого чемпионата по соседству с «Аугсбургом» и «Гамбургом».

Прошедший матч полностью обнажил проблемы «волков», которым несть числа: постоянные «пожары» в обороне и отсутствие идей в атаке привели к четвертому поражению в последних пяти матчах.

Единственный гол за гостей провел центральный защитник Джеффрей Брума — и то в свои ворота. Дело Брумы довершили Лукаш Пищек и Усман Дембеле, отличившиеся за «Боруссию» во втором тайме.

Главный тренер «шмелей» Томас Тухель после матча отметил высокий темп игры, который без устали поддерживали его подопечные.

«Нам удалось провести весь матч с высокой концентрацией, команда увеличивала темп игры и создала много моментов, почти ничего не позволив создать «Вольфсбургу». Поэтому мы очень довольны. Мы заслужили победу.

У «Боруссии» был напряженный отрезок, матчи шли один за другим. Теперь, когда у нас есть недельный отпуск, можно выдохнуть.

Впереди еще один тяжелый отрезок, так что нужно грамотно воспользоваться этой неделей, — приводит слова Тухеля официальный сайт немецкого клуба.