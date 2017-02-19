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19 февраля 2017, 0:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Директор «Боруссии» Д Ватцке получал угрозы от фанатов «РБ Лейпциг»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что после матча с «РБ Лейпциг» (1:0) в 19-м туре чемпионата Германии получал угрозы от фанатов саксонского клуба.

Во время игры дортмундские болельщики вывесили оскорбительные баннеры в адрес «РБ Лейпциг», а до начала матча напали на поклонников гостевой команды, в том числе женщин и детей.

«Если бы я опубликовал всё, что получил в течение последних двух недель… Были различные письма с угрозами, начиная с “Мы повесим тебя” до “Когда ты появишься на востоке Германии, то не дойдёшь до Саксонии”. Я лично способен жить с этим, но это очень болезненно для моей семьи», — цитирует Ватцке Goal.

Боруссия Д
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