Директор «Боруссии» Д Ватцке получал угрозы от фанатов «РБ Лейпциг»

Во время игры дортмундские болельщики вывесили оскорбительные баннеры в адрес «РБ Лейпциг», а до начала матча напали на поклонников гостевой команды, в том числе женщин и детей.



«Если бы я опубликовал всё, что получил в течение последних двух недель… Были различные письма с угрозами, начиная с “Мы повесим тебя” до “Когда ты появишься на востоке Германии, то не дойдёшь до Саксонии”. Я лично способен жить с этим, но это очень болезненно для моей семьи», — цитирует Ватцке Goal.