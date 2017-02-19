22-летний футболист сделал 10-ю результативную передачу в прошедшем матче 26-го тура Лиги 1 с «Ренном» (2:0).



Сансон отдал три голевых передачи в составе «Марселя», а остальные семь — за «Монпелье», в котором выступал в первой половине сезона.



В АПЛ лидером по голевым пасам является полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (9), в Серии А — форвард «Наполи» Хосе Кальехон (9), в Примере — хавбек «Реала» Тони Кроос (9), а в Бундеслиге — нападающие Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг) и Усман Дембеле («Боруссия» Д), отдавшие по 8 результативных передач.