«Ницца» выиграла у «Лорьяна», Балотелли получил прямую красную карточку

Встреча проходила в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.



На 15-й минуте Вилан Сиприен открыл счет. В середине второго тайма Марио Балотелли получил прямую красную карточку и оставил «Ниццу» в меньшинстве, но гости удержали победу.



В других матчах «Метц» и «Нант» сыграли вничью (1:1), «Лилль» одержал минимальную победу над «Каном», а «Анже» с тем же счетом одолел «Нанси».