«Ницца» выиграла у «Лорьяна», Балотелли получил прямую красную карточку
«Ницца» выиграла у «Лорьяна» в матче 26-го тура французской Лиги 1.
Встреча проходила в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
На 15-й минуте Вилан Сиприен открыл счет. В середине второго тайма Марио Балотелли получил прямую красную карточку и оставил «Ниццу» в меньшинстве, но гости удержали победу.
В других матчах «Метц» и «Нант» сыграли вничью (1:1), «Лилль» одержал минимальную победу над «Каном», а «Анже» с тем же счетом одолел «Нанси».
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