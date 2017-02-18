Возвращение Бэйла, чудесное спасение «Баварии» и хет-трик Гамейро за 4:45
«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах и кубках.
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ИСПАНИЯ
ВРЕМЯ МАДРИДСКИХ РЕКОРДОВ.
«Спортинг» — «Атлетико» — 1:4 (Альварес, 49 —
Команда вышедшего в стартовом составе
Однако, как и в прошлом туре, «матрасники» дожали соперника в концовке, а ее героем стал пополнивший домашнюю коллекцию памятным трофеем Гамейро.
Неделю назад он отдал решающую голевую передачу Гризманну, а теперь уже соотечественник помог герою дня двумя результативными пасами переписать историю «Атлетико». Прежде ни один игрок мадридцев не делал
«Реал» — «Эспаньол» — 2:0 (Мората, 33. Бэйл).
После трехмесячной паузы в строй вернулся Бэйл, появившийся на поле на 71-й минуте. Сложно было поверить, что валлиец не играл с 22 ноября: после блестящей передачи Иско он умчался от защитников на скорости Усейна Болта и ударом в дальний угол украсил матч, про который хотелось сказать: отыграли и забыли.
Зинедин Зидан после эмоционального сражения с «Наполи» перекроил состав, в котором не было не только получивших повреждения Бензема с Рамосом: отсутствовали Навас, Марселу, Модрич и Каземиру. Впрочем, такая ротация не помешала «сливочным» довести беспроигрышную домашнюю серию против «Эспаньола» до 21 матча (+18=3). Отменили
Так буднично «Реал» установил клубный рекорд, забив в 42-м подряд официальном матче, и заодно в негласном сезонном споре чемпионатов «большой пятерки» сравнялся с «Монако» по числу результативных атак со «второго этажа» (14). Последней командой, сумевшей сыграть на ноль против «Королевского клуба», в апреле прошлого года стал «Манчестер Сити».
АНГЛИЯ
ДЕЖУРНАЯ ПОБЕДА КОНТЕ И ПЕРЕИГРОВКА ДЛЯ ГВАРДЬОЛЫ.
«Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити» — 0:0.
В 1/8 финала Кубка Англии жребий казался благосклонным к грандам, получившим в соперники только представителей низших дивизионов. Реальность же, как это часто случается, оказалась суровей ожиданий. Команда Хосепа Гвардиолы, надолго лишившись своего нового героя Габриэла Жезуса, в концовке матча вроде бы рвалась вперед, но делала это с оглядкой на собственные ворота. Виной тому настырность занимающего третье место в чемпионшипе «Хаддерсфилда», который жалил «горожан» контратаками и явно был не прочь избежать переигровки на «Этихаде».
Сенсация? Лишь отчасти, потому что нынешний турнир по количеству сюрпризов готов переплюнуть все предыдущие. Фаворитов в нем бьют нещадно, в чем сегодня убедился проигравший «Миллуолу» «Лестер». Эта команда не побеждала в кубке действующих чемпионов ровно 90 лет, когда титулом владел … «Хаддерсфилд».
«Вулверхэмптон» — «Челси» — 0:2 (Педро, 65. Диегу Коста, 89).
Сенсационно выбившие в предыдущем раунде «Ливерпуль» «волки» не менее упорно сражались с лидером
Разбудил ее усадивший защитника на «пятую точку» Диегу Коста. Пусть и попал бомбардир лишь во внешнюю сторону сетки, сдвиг произошел, и уже в следующей атаке
ГЕРМАНИЯ
ПОЛЬСКИЙ ДЕНЬ В БУНДЕСЛИГЕ.
«Герта» — «Бавария» — 1:1 (Ибишевич, 21 — Левандовски, 90+6).
Берлинцы в нынешнем сезоне выиграли восемь из девяти домашних матчей, однако в гости к ним пожаловал лидер, обыгравший «Старую даму» одиннадцать раз подряд. Хозяевам удалось изгнать одного призрака, когда выскочивший на подачу со штрафного Ибишевич не оставил шансов Нойеру, который не пропускал от этого соперника 504 минуты. Вот только для полноценной сенсации этого оказалось недостаточно.
«Бавария», казалось, выполнила голевую недельную норму в поединке с «Арсеналом» и исчерпала во время избиения «канониров» запас эмоций, однако команда Карло Анчелотти в который уже раз в этом году добилась результата в компенсированное время. На шестой добавленной минуте Комана сбили у края штрафной, спасать родину примчался Нойер, а Тиагу Алькантара снова всех удивил.
Вместо навеса выполнил пас назад притаившемуся в засаде Роббену, и Левандовски первым успел к мячу, остановленному на ленточке защитником. Поляк шестой сезон подряд выполнил гроссмейстерскую норму в 25 голов, и случилось это, когда на секундомере светились цифры 95:59. Это самый поздний гол в бундеслиге за 12 лет — с тех пор, как в Германии стали считать подобные данные.
«Боруссия» Д — «Вольфсбург» — 3:0 (Брума, 20, в свои ворота. Пищек, 48. Дембеле, 60).
«Шмели» начали матч в усеченном составе. На поле было 11 футболистов, а вот фанатская трибуна оказалась закрыта, и это смахивало на кадры из фантастического фильма, потому что Дортмунд без «желтой стены» — это как Египет без пирамид или Париж без Эйфелевой башни. Хотя, дух никуда не делся, и, видимо, он свел с ума отправившего мяч в собственные ворота Бруму.
Игра же превратилась в бенефис Пищека. Именно польский защитник заставил ошибиться соперника. Он же удвоил преимущество хозяев, отправив мяч в сетку в падении головой. И опять же Пищек выполнил подачу на Дембеле, который довел счет до крупного хитрым ударом с отскоком от газона. Воспользовавшись осечкой «Айнтрахта», «Боруссия» вернулась на третье место и
ЦИФРЫ ДНЯ.
1-й раз в истории бундеслиги возраст тренера команды оказался меньше среднего возраста стартового состава его команды. Рекордсменами стали «Хоффенхайм» (29 лет, 224 дня) и его наставник Юлиан Нагельсманн (29 лет, 210 дней).
10 голов в последних 8 матчах забил нападающий «Селтика» Мусса Дембеле, а его команда одержала в чемпионате Шотландии 20-ю победу подряд.
10 результативных передач в лигах «большой пятерки» первым сделал полузащитник Морган Сансон, в январе перешедший из «Монпелье» в «Марсель».
60 секунд потребовалось «Оксфорду», чтобы в матче с «Мидлсбро» превратить счет 0:2 в 2:2.
103 года назад в прошлый раз пробился в четвертьфинал Кубка Англии представитель пятого дивизиона («КПР"-1913/14). Это достижение повторил «Линколн», дошедший до этой стадии впервые в 133-летней истории клуба.
1000 голов в домашних матчах чемпионата Германии пропустил «Гамбург», а его соперник «Фрайбург» — 900 за время выступлений в бундеслиге.
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