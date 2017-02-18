Возвращение Бэйла, чудесное спасение «Баварии» и хет-трик Гамейро за 4:45

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ИСПАНИЯ

ВРЕМЯ МАДРИДСКИХ РЕКОРДОВ.

«Спортинг» — «Атлетико» — 1:4 (Альварес, 49 — Феррейра-Карраско, 46. Гамейро, 80, 81, 85).

Команда вышедшего в стартовом составе экс-армейца Ласина Траоре в первом тайме серьезно потрепала именитого соперника, который, похоже, в перерыве получил взбучку от Диего Симеоне, и забил на 13-й секунде второй половины матча! При этом отличившийся в 12-й раз Феррейра-Карраско установил персональный рекорд сезонной результативности. Хотя ушатом холодной воды для быстро отыгравшегося «Спортинга» это не стало: хихонцы продемонстрировав всю палитру нынешних проблем «Атлетико», который за 23 тура пропустил больше мячей, чем за весь прошлый сезон (19 против 18).

Однако, как и в прошлом туре, «матрасники» дожали соперника в концовке, а ее героем стал пополнивший домашнюю коллекцию памятным трофеем Гамейро.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQqIFPGAOqx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Avec mon passeur ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kevin Gameiro (@kevingameirooff) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-18T15:37:16+00:00">Фев 18 2017 в 7:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Неделю назад он отдал решающую голевую передачу Гризманну, а теперь уже соотечественник помог герою дня двумя результативными пасами переписать историю «Атлетико». Прежде ни один игрок мадридцев не делал хет-трик, выходя на замену, да и всего таких случаев в ла лиге было четыре. Кроме того, субботний «трюк со шляпой» уместился в 4 минуты и 45 секунд, что на секунду быстрее Давида Вильи, но медленнее рекорда 1995-го в исполнении легендарного Бебето.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">⏱ ¡Cronómetro en marcha!<br>1️⃣-2️⃣ 79'33''<br>1️⃣-3️⃣ 80'54''<br>1️⃣-4️⃣84'18''<br>Un HAT-TRICK en 4'45''<br>¡Olé <a href="https://twitter.com/kevingameiro9">@kevingameiro9</a>! <a href="https://t.co/P1CGVKSdt1">pic.twitter.com/P1CGVKSdt1</a></p>— Atlético de Madrid (@Atleti) <a href="https://twitter.com/Atleti/status/832964464026779650">18 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Реал» — «Эспаньол» — 2:0 (Мората, 33. Бэйл).

После трехмесячной паузы в строй вернулся Бэйл, появившийся на поле на 71-й минуте. Сложно было поверить, что валлиец не играл с 22 ноября: после блестящей передачи Иско он умчался от защитников на скорости Усейна Болта и ударом в дальний угол украсил матч, про который хотелось сказать: отыграли и забыли.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQqSeJGhrME/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@garethbale11 is ?. - @realmadrid 2-0 @rcdespanyol</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от LaLiga (@laliga) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-18T17:08:03+00:00">Фев 18 2017 в 9:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Зинедин Зидан после эмоционального сражения с «Наполи» перекроил состав, в котором не было не только получивших повреждения Бензема с Рамосом: отсутствовали Навас, Марселу, Модрич и Каземиру. Впрочем, такая ротация не помешала «сливочным» довести беспроигрышную домашнюю серию против «Эспаньола» до 21 матча (+18=3). Отменили из-за офсайда гол Криштиану Роналду? Не беда. Уже в следующей атаке Иско выполнил навес на голову находившемуся в легитимной позиции Морате.

Так буднично «Реал» установил клубный рекорд, забив в 42-м подряд официальном матче, и заодно в негласном сезонном споре чемпионатов «большой пятерки» сравнялся с «Монако» по числу результативных атак со «второго этажа» (14). Последней командой, сумевшей сыграть на ноль против «Королевского клуба», в апреле прошлого года стал «Манчестер Сити».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The last team to keep a clean sheet against Real Madrid was Manchester City—298 days ago. <a href="https://t.co/dbWh12e377">pic.twitter.com/dbWh12e377</a></p>— Bleacher Report UK (@br_uk) <a href="https://twitter.com/br_uk/status/832986708278910977">18 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АНГЛИЯ

ДЕЖУРНАЯ ПОБЕДА КОНТЕ И ПЕРЕИГРОВКА ДЛЯ ГВАРДЬОЛЫ.

«Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити» — 0:0.

В 1/8 финала Кубка Англии жребий казался благосклонным к грандам, получившим в соперники только представителей низших дивизионов. Реальность же, как это часто случается, оказалась суровей ожиданий. Команда Хосепа Гвардиолы, надолго лишившись своего нового героя Габриэла Жезуса, в концовке матча вроде бы рвалась вперед, но делала это с оглядкой на собственные ворота. Виной тому настырность занимающего третье место в чемпионшипе «Хаддерсфилда», который жалил «горожан» контратаками и явно был не прочь избежать переигровки на «Этихаде».

Сенсация? Лишь отчасти, потому что нынешний турнир по количеству сюрпризов готов переплюнуть все предыдущие. Фаворитов в нем бьют нещадно, в чем сегодня убедился проигравший «Миллуолу» «Лестер». Эта команда не побеждала в кубке действующих чемпионов ровно 90 лет, когда титулом владел … «Хаддерсфилд».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQqUOnJBhyY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The face says it all... But now, they're coming to our house! 0-0 #facup #mcfc #mancity #manchestercity</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Manchester City (@mancity) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-18T17:23:25+00:00">Фев 18 2017 в 9:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Вулверхэмптон» — «Челси» — 0:2 (Педро, 65. Диегу Коста, 89).

Сенсационно выбившие в предыдущем раунде «Ливерпуль» «волки» не менее упорно сражались с лидером премьер-лиги. Пару раз нигерийскому голкиперу Икеме пришлось выручить партнеров в дебюте, но в целом хозяева довольно спокойно в течение часа с небольшим сохраняли нули на табло. С началом второго тайма команда Пола Ламберта даже атаковать стала чаще. Точнее пыталась, тогда как в целом игра была упорной, напряженной, но совершенно незрелищной.

Разбудил ее усадивший защитника на «пятую точку» Диегу Коста. Пусть и попал бомбардир лишь во внешнюю сторону сетки, сдвиг произошел, и уже в следующей атаке испано-бразилец зацепился за длинную передачу Фабрегаса. Мяч транзитом через Азара был доставлен Виллиану, а тот навесил на врывавшегося в свободную зону и не имевшего права промахнуться Педро. Испанец в этом розыгрыше забивает во всех раундах, в трех матчах записав на свой счет четыре гола. А в коцовке свой шанс поймал Коста. Ему после 417 «сухих» минут это было нужнее любого другого игрока «синих».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQqgREHjNWM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Get in! @_pedro17_ finishes off @willianborges88's cross with a fine header. ??? It's Wolves 0-1 Chelsea!#FACup #CFC</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Chelsea FC - Official (@chelseafc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-18T19:08:36+00:00">Фев 18 2017 в 11:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГЕРМАНИЯ

ПОЛЬСКИЙ ДЕНЬ В БУНДЕСЛИГЕ.

«Герта» — «Бавария» — 1:1 (Ибишевич, 21 — Левандовски, 90+6).

Берлинцы в нынешнем сезоне выиграли восемь из девяти домашних матчей, однако в гости к ним пожаловал лидер, обыгравший «Старую даму» одиннадцать раз подряд. Хозяевам удалось изгнать одного призрака, когда выскочивший на подачу со штрафного Ибишевич не оставил шансов Нойеру, который не пропускал от этого соперника 504 минуты. Вот только для полноценной сенсации этого оказалось недостаточно.

«Бавария», казалось, выполнила голевую недельную норму в поединке с «Арсеналом» и исчерпала во время избиения «канониров» запас эмоций, однако команда Карло Анчелотти в который уже раз в этом году добилась результата в компенсированное время. На шестой добавленной минуте Комана сбили у края штрафной, спасать родину примчался Нойер, а Тиагу Алькантара снова всех удивил.

Вместо навеса выполнил пас назад притаившемуся в засаде Роббену, и Левандовски первым успел к мячу, остановленному на ленточке защитником. Поляк шестой сезон подряд выполнил гроссмейстерскую норму в 25 голов, и случилось это, когда на секундомере светились цифры 95:59. Это самый поздний гол в бундеслиге за 12 лет — с тех пор, как в Германии стали считать подобные данные.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQqTnN2FQNr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Last seconds??⚽️ #rl9</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-18T17:18:02+00:00">Фев 18 2017 в 9:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Боруссия» Д — «Вольфсбург» — 3:0 (Брума, 20, в свои ворота. Пищек, 48. Дембеле, 60).

«Шмели» начали матч в усеченном составе. На поле было 11 футболистов, а вот фанатская трибуна оказалась закрыта, и это смахивало на кадры из фантастического фильма, потому что Дортмунд без «желтой стены» — это как Египет без пирамид или Париж без Эйфелевой башни. Хотя, дух никуда не делся, и, видимо, он свел с ума отправившего мяч в собственные ворота Бруму.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQqTLHyAVG1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ehrenrunde. #bvbwob #bundesliga #bvb #dortmund #borussiadortmund #wolfsburg #vflwolfsburg #wob #signalidunapark #heimspiel #matchday #spieltag #feiertag</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Borussia Dortmund (@bvb09) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-18T17:14:12+00:00">Фев 18 2017 в 9:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игра же превратилась в бенефис Пищека. Именно польский защитник заставил ошибиться соперника. Он же удвоил преимущество хозяев, отправив мяч в сетку в падении головой. И опять же Пищек выполнил подачу на Дембеле, который довел счет до крупного хитрым ударом с отскоком от газона. Воспользовавшись осечкой «Айнтрахта», «Боруссия» вернулась на третье место и по-прежнему опережает «Хоффенхайм» по дополнительным показателям.

ЦИФРЫ ДНЯ.

1-й раз в истории бундеслиги возраст тренера команды оказался меньше среднего возраста стартового состава его команды. Рекордсменами стали «Хоффенхайм» (29 лет, 224 дня) и его наставник Юлиан Нагельсманн (29 лет, 210 дней).

10 голов в последних 8 матчах забил нападающий «Селтика» Мусса Дембеле, а его команда одержала в чемпионате Шотландии 20-ю победу подряд.

10 результативных передач в лигах «большой пятерки» первым сделал полузащитник Морган Сансон, в январе перешедший из «Монпелье» в «Марсель».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? Morgan Sanson becomes the first player in Europe's top 5 leagues to record 10 league assists this season. (cc <a href="https://twitter.com/Squawka">@Squawka</a>) <a href="https://t.co/6DuOy0ZtC2">pic.twitter.com/6DuOy0ZtC2</a></p>— Olympique Marseille (@OM_English) <a href="https://twitter.com/OM_English/status/833012932200038400">18 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

60 секунд потребовалось «Оксфорду», чтобы в матче с «Мидлсбро» превратить счет 0:2 в 2:2.

103 года назад в прошлый раз пробился в четвертьфинал Кубка Англии представитель пятого дивизиона («КПР"-1913/14). Это достижение повторил «Линколн», дошедший до этой стадии впервые в 133-летней истории клуба.

1000 голов в домашних матчах чемпионата Германии пропустил «Гамбург», а его соперник «Фрайбург» — 900 за время выступлений в бундеслиге.