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18 февраля 2017, 23:15 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Тренер «Баварии» Анчелотти показал неприличный жест болельщикам соперника

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Бавария» Карло Анчелотти показал неприличный жест болельщикам «Герты». Об этом сообщает газета Bild.

Специалист объяснил свой жест тем что <nobr>кто-то </nobr>из болельщиков в него плюнул. Увеличить
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В субботу «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Гертой» (1:1), отыгравшись в компенсированное время.

Анчелотти объяснил свой жест тем, что кто-то из болельщиков в него плюнул. «Да, я показал этот жест, потому что в меня плюнули», — сказал Анчелотти.

В таблице чемпионата «Бавария» с 50 очками занимает первое место.

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