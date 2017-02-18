Тренер «Баварии» Анчелотти показал неприличный жест болельщикам соперника
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Бавария» Карло Анчелотти показал неприличный жест болельщикам «Герты». Об этом сообщает газета Bild.
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Гертой» (1:1), отыгравшись в компенсированное время.
Анчелотти объяснил свой жест тем, что
В таблице чемпионата «Бавария» с 50 очками занимает первое место.
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