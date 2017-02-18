Тренер «Баварии» Анчелотти показал неприличный жест болельщикам соперника

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В субботу «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Гертой» (1:1), отыгравшись в компенсированное время.

Анчелотти объяснил свой жест тем, что кто-то из болельщиков в него плюнул. «Да, я показал этот жест, потому что в меня плюнули», — сказал Анчелотти.

В таблице чемпионата «Бавария» с 50 очками занимает первое место.