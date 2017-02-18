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18 февраля 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Гамбург» на своем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» в 21-м туре чемпионата Германии

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. «Гамбург» сыграл вничью с «Фрайбургом» в 21-м туре чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Гамбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы на свой счет записали Аарон Хант (15-я минута) и Михаэль Грегорич (57). У «Фрайбурга» отличились Максимилиан Филипп (23) и Винченцо Грифо (72). За три минуты до конца основного времени матча Хант не смог реализовать пенальти.

«Гамбург» после 21 тура с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Фрайбург» имеет в своем активе на десять баллов больше и идет девятым.

В следующем туре «Гамбург» 25 февраля сыграет на выезде с «Баварией». «Фрайбург» в этот же день примет дортмундскую «Боруссию».

18.02.2017 20:30 основной раунд: 21-й тур Volksparkstadion
Гамбург 2:2 Фрайбург
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Маркус Гисдоль Кристиан Штрайх
Голы
15′ Арон Хант (Л. Холтби) 14
57′ Михаэль Грегорич (Г. Сакаи) 11
26 Максимиллиан Филипп (Н. Петерсен) 23′
32 Винченцо Грифо (Н. Петерсен) 72′
Нереализованные пенальти
88′ А. Хант 14
Составы
Рене Адлер 1
Мергим Маврай 13
Маттиас Острцолек 22
Готоку Сакаи 24
Льюис Холтби 8
68′ Арон Хант 14
62′ Филип Костич 17
Гидеон Юнг 28
45′ Деннис Дикмайер 2
Михаэль Грегорич 11
31′ Кирьякос Пападопулос 9
74′ Йоан Джуру 5
83′ Соуза Силва Уоллас 12
Альбин Экдаль 20
1 Александр Шволов
3 Марк Торрехон
4 Чаглар Сеюнджю
17 Лукас Кюблер
30 Кристиан Гюнтер
27 Николас Хефлер
18 Нильс Петерсен
26 Максимиллиан Филипп 36′
6 Амир Абраши 62′
8 Майк Франц
19 Яник Хаберер 85′ 56′
7 Флориан Нидерлехнер
32 Винченцо Грифо 90′
11 Онур Булут
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 3
7 Угловые 5
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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