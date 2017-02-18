«Гамбург» на своем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» в 21-м туре чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в субботу в Гамбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы на свой счет записали Аарон Хант (15-я минута) и Михаэль Грегорич (57). У «Фрайбурга» отличились Максимилиан Филипп (23) и Винченцо Грифо (72). За три минуты до конца основного времени матча Хант не смог реализовать пенальти.

«Гамбург» после 21 тура с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Фрайбург» имеет в своем активе на десять баллов больше и идет девятым.

В следующем туре «Гамбург» 25 февраля сыграет на выезде с «Баварией». «Фрайбург» в этот же день примет дортмундскую «Боруссию».