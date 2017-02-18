Гол Ману принес «Алавесу» победу над «Депортиво» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Алавеса» обыграли «Депортиво» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в
«Депортиво», чья серия без побед насчитывает шесть матчей подряд, в следующем матче 25 февраля сыграет в гостях с «Леганесом». «Алавес» в этот же день примет дома «Валенсию».
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Маурисио Пеллегрино
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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