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18 февраля 2017, 22:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Ману принес «Алавесу» победу над «Депортиво» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Футболисты «Алавеса» обыграли «Депортиво» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в субботу в Ла-Корунье, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол с пенальти на 68-й минуте забил Ману.

«Депортиво», чья серия без побед насчитывает шесть матчей подряд, в следующем матче 25 февраля сыграет в гостях с «Леганесом». «Алавес» в этот же день примет дома «Валенсию».

18.02.2017 20:30 основной раунд: 23-й тур Riazor
Депортиво 0:1 Алавес
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаиска Гаритано Маурисио Пеллегрино
Голы
19 Мануэль Гарсия 68′
Составы
86′ Херман Люкс 1
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
67′ Рауль Редаль Альбентоса 6
Решел да Силва Жуниор Сидней 12
Луиш Карлуш Луизинью 16
Эмре Чолак 8
33′ дос Сантос Торрес Гильерме 20
Флорин Андоне 10
80′ 83′ Алешандре Вилела Бруну Гама 21
Файкаль Фажр 19
71′ Сельсо Борхес 22
Хосе Луис Санмартин Хоселу 7
57′ Гаэль Какюта 23
де Пареха Карлес Хиль 11
1 Фернандо Флорес Пачеко
5 Виктор Сиснерос Лагуардия
15 Тео Эрнандес
24 Зухаир Феддаль
6 Маркос Льоренте 42′
8 Виктор Камараса
19 Мануэль Гарсия
20 Силва Дейверсон 51′
21 Франсиско Фемения Кико
11 Перес Ибаи Гомес 62′
7 Рубен Собрино 90′ 90+3′
4 Руано Дельгадо Алексис
18 Гаиcка Токеро 90′
22 Мартин Карлос Вигарай
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
10 Угловые 6
13 Фолы 13
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Алавес
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