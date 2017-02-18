Гол Ману принес «Алавесу» победу над «Депортиво» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Ла-Корунье, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол с пенальти на 68-й минуте забил Ману.

«Депортиво», чья серия без побед насчитывает шесть матчей подряд, в следующем матче 25 февраля сыграет в гостях с «Леганесом». «Алавес» в этот же день примет дома «Валенсию».