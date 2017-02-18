Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28823485/
18 февраля 2017, 22:53 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Челси» вышел в ¼ финала Кубка Англии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. «Челси» в гостях победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу.

Лондонский клуб обыграл Вулверхэмптон со счетом 2:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мячи забили Педро (65-я минута) и Диего Коста (90).

Соперник «Челси» по следующему раунду определится позднее.

Из розыгрыша Кубка Англии выбыл действующий чемпион страны «Лестер», уступивший на выезде «Миллуолу» (0:1). «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (0:0).

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 февраля

Организаторы ЧМ по биатлону оштрафуют виновных в ошибке с гимном России

Шипулин заявил, что у них с Фуркадом больше никогда не будет конфликтов

Мутко: победа сборной России по биатлону в эстафете на ЧМ была заслуженной и ожидаемой