«Челси» вышел в ¼ финала Кубка Англии
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. «Челси» в гостях победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу.
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Мячи забили Педро (65-я минута) и Диего Коста (90).
Соперник «Челси» по следующему раунду определится позднее.
Из розыгрыша Кубка Англии выбыл действующий чемпион страны «Лестер», уступивший на выезде «Миллуолу» (0:1). «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (0:0).
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