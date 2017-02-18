Причиной исключения Антона Путило из заявки «Газиантепспора» стали разногласия с руководством клуба
По сведениям pressball.by, полузащитник Антон Путило исключен из заявки «Газинтепспора» на оставшуюся часть чемпионата Турции
из-за разногласий с руководством клуба по поводу условий нового контракта. Срок нынешнего соглашения белорусского легионера истекает лишь летом 2017, и игрок продолжает тренироваться с командой.
Антон Путило исключен из заявки «Газиантепспора» на чемпионат Турции.
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