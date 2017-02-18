Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28823468/
18 февраля 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Причиной исключения Антона Путило из заявки «Газиантепспора» стали разногласия с руководством клуба

По сведениям pressball.by, полузащитник Антон Путило исключен из заявки «Газинтепспора» на оставшуюся часть чемпионата Турции из-за разногласий с руководством клуба по поводу условий нового контракта. Срок нынешнего соглашения белорусского легионера истекает лишь летом 2017, и игрок продолжает тренироваться с командой.

Антон Путило исключен из заявки «Газиантепспора» на чемпионат Турции.

Газиантепспор
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ