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18 февраля 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Сербы рады переходу Джокича в «Атырау»

Вице-президент сербского «Явора» Петар Лазович прокомментировал недавний трансфер полузащитника Йована Джокича в «Атырау», сообщает Sports.kz со ссылкой на «Спортски Журнал».

<nobr>Вице-президент</nobr> сербского <span class=error>Явора</span> <span class=error>Петар</span> <span class=error>Лазович</span> прокомментировал недавний трансфер полузащитника <span class=error>Йована</span> <span class=error>Джокича</span> в <span class=error>Атырау</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на <span class=error>Спортски</span> Журнал. Увеличить
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— Трансфер Йована Джокича в Казахстан — один из ключевых для нас. Этим мы еще раз доказали, что у «Явора» есть четкая стратегия, направленная на прогресс талантливых ребят, которые затем переходят в большие клубы. Милан Миланович заменит его на оставшуюся часть сезона, — сказал Лазович.

Отметим, что за Джокича «Явор» получит от «Атырау» 50 тысяч долларов. Вся сумма будет выплачена в несколько этапов.

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