Сербы рады переходу Джокича в «Атырау»

— Трансфер Йована Джокича в Казахстан — один из ключевых для нас. Этим мы еще раз доказали, что у «Явора» есть четкая стратегия, направленная на прогресс талантливых ребят, которые затем переходят в большие клубы. Милан Миланович заменит его на оставшуюся часть сезона, — сказал Лазович.



Отметим, что за Джокича «Явор» получит от «Атырау» 50 тысяч долларов. Вся сумма будет выплачена в несколько этапов.