Сербы рады переходу Джокича в «Атырау»
Вице-президент сербского «Явора» Петар Лазович прокомментировал недавний трансфер полузащитника Йована Джокича в «Атырау», сообщает Sports.kz со ссылкой на «Спортски Журнал».
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— Трансфер Йована Джокича в Казахстан — один из ключевых для нас. Этим мы еще раз доказали, что у «Явора» есть четкая стратегия, направленная на прогресс талантливых ребят, которые затем переходят в большие клубы. Милан Миланович заменит его на оставшуюся часть сезона, — сказал Лазович.
Отметим, что за Джокича «Явор» получит от «Атырау» 50 тысяч долларов. Вся сумма будет выплачена в несколько этапов.
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