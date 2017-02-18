Брестское «Динамо» проведет спарринги с «Далянь Ифан», «Нюкебингом», «Саннефьордом» и «Норрбю» в рамках сбора в Испании

21 февраля, 13.00*: «Динамо-Брест» — «Далянь Ифан» (Китай, Д2)



24 февраля: «Динамо-Брест» — «Нюкебинг» (Дания, Д2)



27 февраля: «Динамо-Брест» — «Саннефьорд» (Норвегия, Д1)



3 марта: «Динамо-Брест» — «Норрбю» (Швеция, Д2)



«Далянь Ифан» (Китай). Основан в 2009 году и в настоящее время выступает в китайской Первой лиге (Д2). Непродолжительная история «Дайляня» включает в себя два чемпионских титула во Второй (2010) и Первой (2011) Китайских лигах. Домашние матчи проводит в «Спортивном центре Даляня», вмещающем 61 тысячу зрителей. Главным тренером является испанский специалист Хуан Рамон Лопес Каро, который в своё время возглявлял «Мальорку», мадридский «Реал», «Расинг Сантандер», «Леванте», «Сельту», а также молодежную сборную Испании.



«Нюкебинг» (Фальстер, Дания). Основан в 1994 году. Прошедший сезон завершил на третьем месте во втором датском дивизионе, завоевав путевку в первый (Д2). Домашние матчи проводит на стадионе «Нюкебинг Спорт Парк», вмещающем 10 тысяч зрителей.



«Саннефьорд» (Норвегия). Основан в 1998 году. В предстоящем сезоне будет выступать в Типпелиге (высший норвежский дивизион), куда завоевал путевку по итогам сезона-2016. Наивысшим достижением «Саннефьорда» является выход в Типпелигу в 2010 году, после чего команда вылетела, одержав лишь две победы, а также финал Кубка Норвегии 2006, где сильнее оказался «Фредрикстад». Домашние матчи проводит на «Комплетт-Арене», вмещающей 6 тысяч зрителей.



«Норрбю» (Бурос, Швеция). Основан в 1927 году. Сезон-2017 проведет в лиге «Супереттан» (Д2). По итогам 2016 года «Норрбю» занял третье место в Первом дивизионе (Д3), что стало наивысшим достижением в истории клуба. Домашние матчи проводит на 18-тысячной «Бурос-Арене».



* — точное время начала остальных матчей будет опубликовано позже на официальном сайте брестского клуба.